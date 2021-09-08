Дуже нестандартно: 10+ несподіваних страв, про які ви ніколи не чули

8 вересня 2021 , 16:39
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Джерело:

Reddit

Люди були настільки здивовані, коли їм принесли ці страви, що одразу почали їх фотографувати. Рідко коли взагалі таке побачиш. В когось уява працює на всі 100%!

Одразу попередимо: деякі з цих страв мають справді дивний вигляд. Чесно кажучи, не кожен ризикнув би таке спробувати. Люди, які придумали цю смакоту, явно хотіли здивувати усіх чимось нестандартним. І їм це вдалося!

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Морозиво з кавовим смаком. У шприцах – еспресо. Вау!

Фото reddit yogiybarra66

Піца, на якій маленькі піци

Фото reddit DasLIVES88

І як це їсти?

Фото reddit Estanho

Досить дивна подача страви

Фото reddit whitemike40

Апетитно виглядає! Сендвіч зі спагеті

Фото reddit ragvamuffin

Чоловік спеціально обрізав макарони, на які наклав кукурудзинки. Усю цю красу він помістив в сосиску і зварив. Навіщо він це робив? Важко сказати

Фото ютуб Nikolaiwww

Морозиво зі смаком кетчупу та майонезу

Фото reddit BillOakley

Ого...

Фото reddit -Aro-

Будь-яка домашня страва може стати справжнім шедевром, якщо правильно поєднати її з вишуканим вином від SHABO. Червоне до м’яса, біле до риби чи ігристе до десерту – оберіть свою ідеальну гастрономічну пару в інтернет-магазині SHABO.

Нічогенька піца...

Фото reddit PotPieJam

Це не смажена курка. Це морозиво

Фото reddit Old-Blighty

Бонус. Напій зі смаком соусу

Фото reddit brizzboog

 

 

 

Автор: Петро Синєокий