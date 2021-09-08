Дуже нестандартно: 10+ несподіваних страв, про які ви ніколи не чули
8 вересня 2021 , 16:39Читать новость на русском
Джерело:Reddit
Люди були настільки здивовані, коли їм принесли ці страви, що одразу почали їх фотографувати. Рідко коли взагалі таке побачиш. В когось уява працює на всі 100%!
Одразу попередимо: деякі з цих страв мають справді дивний вигляд. Чесно кажучи, не кожен ризикнув би таке спробувати. Люди, які придумали цю смакоту, явно хотіли здивувати усіх чимось нестандартним. І їм це вдалося!
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