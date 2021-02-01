10 ознак того, що ви – емоційно зріла людина: перевірте, чи це про вас

Емоційна зрілість – це стан, коли людин цілком може покластись на себе, вона спокійна й розсудлива. На жаль, навіть у дорослому віці далеко не всіх людей можна назвати зрілими. Дізнайтесь, чи ви вже точно стали "дорослими", щоб легко справлятись з труднощами.

Джерело: 24 канал

Ми склали список із рис характеру, які притаманні зрілим особистостям. Над чим з цього списку вам ще варто попрацювати?

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Ви берете відповідальність за своє життя

Ви точно знаєте, що тільки ви відповідаєте за свої успіхи чи провали у житті. І навіть якщо якась неприємна ситуація сталась не з вашої вини, ви можете взяти все у свої руки і виправити. Ви розумієте, що підтримка рідних важлива, проте все-рівно ніхто окрім вас не розв'яже ваші проблеми.

Розумієте свої емоції та висловлюєте їх

Ви вмієте розпізнавати радість, образу, печаль тощо і проживати це, а не тримати у собі. Багато конфліктів виникає саме через те, що людям важко висловити те, що у них на душі. Проте це не про вас, бо ви точно знаєте – потрібно ділитись своїми почуттями, щоб вас почули.

Вам легко на душі, адже ви ділитесь своїми емоціями / Фото Pexels

Ви гнучкі

Ви вмієте адаптовуватись під різні умови, швидко вчитесь новому і легко приймаєте зміни як можливість для росту, а не перешкоду для вас. І коли щось іде не по плану, ви не піддаєтесь паніці, а здатні швидко знайти рішення.

Вмієте приймати чужу думку

Ви знаєте, що у світі є багато людей з іншим світоглядом. З ними необов'язково потрібно погоджуватись, але приймати їх – варто. Ви не вважаєте, що лише ваша думка правильна, вмієте приймати критику та вести конструктивний діалог, навіть якщо позиція іншої людини вам не близька.

Ви завжди готові до діалогу / Фото Pexels

Не зважаєте на те, що про вас скажуть інші

Ви усвідомлюєте, що сподобатись усім неможливо. Тому, дослухаючись до порад та критики, ви вчиняєте так, як вважаєте за потрібно. Це стосується всього: від вибору одягу до рішення, у який університет вступати та куди переїжджати.

Вмієте визнавати помилки і вибачатись

Ви розумієте, що не ідеальні, тому переступаєте через свою гордість і йдете на примирення тоді, коли дійсно винні. Для вас не є пріоритетом бути залишити останнє слово за собою чи у будь-якому разі залишитись правими. Поговорити чесно і зберегти здорові стосунки для вас важливіше.

Вам легко вибачитись, якщо ви когось образили / Фото Pexels

Вмієте пробачати

Ви не лише можете визнати, що не праві, а й пробачити іншому за це. Тримати образу на когось – це зайва трата енергії, часу та сил, а життя коротке. Ви це розумієте, тому не вмієте довго ображатись, особливо якщо людина щиро вибачилась.

Вмієте визначати свої бажання

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Ви точно знаєте, чого хочете від життя і вмієте на цьому концентруватись. А ще вам дуже важко щось нав'язати, адже ви вмієте дивитись всередину себе і визначати, чи ви насправді хочете піти на цей концерт чи просто ваші друзі вас занадто вмовляють.

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Приділяєте собі увагу

Ви вже усвідомили, як важливо відпочивати й відновлювати ресурси. Тому не намагаєтесь заробити усі гроші світу, а виділяєте час для себе: піклуєтесь про здоров'я, проводите "ліниві" дні, займаєтесь улюбленим хобі. А ще – бачите щастя у дрібницях.

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Розумієте батьків

Якщо у людини є батьки, у неї обов'язково знайдуться якісь приховані образи. Проте ви вже не дитина і розумієте, що ваші батьки – також живі люди, які могли помилятись та мали безліч своїх проблем. Навіть якщо зараз вони цього не розуміють, ви вже не тримаєте на них образу, а ставитесь до них з розумінням.