Майже 100 років і досі танцює: бабуся тренує інших, щоб зібрати гроші на благодійність

Фігуристці і танцівниці Дінкі Флауерс із Великої Британії у травні виповниться 100 років. Незважаючи на свій поважний вік, бабуся досі танцює, ще й заробляє гроші для благодійних організацій.

Впродовж 50 років Дінкі керувала власною школою танцю, але через локдаун її довелося закрити. Зараз бабуся тричі на тиждень проводить тренувальні сесії прямо в своєму гаражі, а всі зароблені гроші віддає на благодійність.

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Жінка не приймає жодних ліків, не носить окулярів і багато займається. Каже, що саме це дає їй можливість почуватись добре. А найбільше її дратує, коли запитують про вік.

Я живу і я досі сильна. І немає значення чи мені 30, чи 100 років,

– говорить Дінкі.

Балет, чечітка, сучасні танці – усе це досі під силу 100-річній бабусі. І вона впевнена, що кожен може танцювати, бодай трохи.

100-річна Дінкі проводить вчить інших танцювати в своєму гаражі і віддає зароблені гроші на благодійність: дивіться відео

Виступала по всій земній кулі

Її шлях розпочався у 3-річному віці. Ще дитиною вона з’явилася у 3 телевізійних постановках.



Маленька Дінкі Флауерс / Фото mirror

Удосконалювати свою майстерність Дінкі відправилася до Академії театрального мистецтва Italia Conti в Лондоні та школи танцю Doris Isaacs.

Як міжнародна фігуристка вона виступала під сценічним ім’ям Дінкі Степлтон.



Дінкі була міжнародною фігуристкою / Фото mirror

Працюючи на Британському торговому ярмарку в Іраці в 1954 році, вона також навчила іракську королівську сім'ю кататися на ковзанах.

Кіно і театральні постановки

Дінкі з'явився у фільмах "Кіт у чоботях на льоду" в 1952 році, "Крижане ревю" Тома Арнольда в 1954 році та інших льодових шоу.

У 1973 році вона брала участь в музичному спектаклі "Друг хлопчика".

А у 1974 році Дінкі була хореографом опери "Персей і Андромеда" в Громадському центрі Шорхема і робила хореографічні постановки для багатьох шоу.



Дінкі танцювала по усьому світу / Фото mirror