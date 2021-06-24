12 незвичайних товарів, в яких дизайнери проявили весь свій креатив

Навіть звичайна чашка або годинник може перетворитись на щось дійсно круте, якщо над ним добряче почаклують дизайнери. Функціональність і практичність – це чудово, а як щодо дрібки шаленого креативу?

Ось добірка буденних речей, які завдяки дизайнерам перетворились на щось абсолютно унікальне. Якщо у побуті такі речі й можуть виявитись абсолютно непрактичними, то хоча б милуватиму око своїм незвичайним дизайном.

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Килимок за мотивами сцени з "Том і Джері"

Фото Reddit TDRichie

На підошві чобіт з Іспанії – частина карти Барселони

Фото Reddit Xarawhite

Цей кухоль виглядає картонним, а насправді він – керамічний

Фото Reddit HDMI13

Годинник, який показує усі 24 години в добі

Фото Reddit 0i_ix

Абсолютно білий пазл – спробуйте зібрати

Фото amazon

Мужні кулаки для півня, тепер він виглядає небезпечніше

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Фото Reddit Latricc

Табличка з написом "Дзеркальні озера"

Фото Reddit ydontulikefootball

Яка крута лампа у вигляді ракети!

Фото Reddit karmagheden

Креативний стілець для вчительки

Фото Reddit PercussivePirate

Стіл з ніжками у вигляді спіралі – такого ви ще не бачили

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Дерев'яна карта, за яку хлопець отримав нагороду від Британського картографічного товариства

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Кубик Рубіка, який виглядає як скринька. Хто зможе відкрити – отримає сюрприз

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