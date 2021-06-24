12 незвичайних товарів, в яких дизайнери проявили весь свій креатив

Навіть звичайна чашка або годинник може перетворитись на щось дійсно круте, якщо над ним добряче почаклують дизайнери. Функціональність і практичність – це чудово, а як щодо дрібки шаленого креативу?
Ось добірка буденних речей, які завдяки дизайнерам перетворились на щось абсолютно унікальне. Якщо у побуті такі речі й можуть виявитись абсолютно непрактичними, то хоча б милуватиму око своїм незвичайним дизайном.
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Килимок за мотивами сцени з "Том і Джері"
Фото Reddit TDRichie
На підошві чобіт з Іспанії – частина карти Барселони
Фото Reddit Xarawhite
Цей кухоль виглядає картонним, а насправді він – керамічний
Фото Reddit HDMI13
Годинник, який показує усі 24 години в добі
Фото Reddit 0i_ix
Абсолютно білий пазл – спробуйте зібрати
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Мужні кулаки для півня, тепер він виглядає небезпечніше
Фото Reddit Latricc
Табличка з написом "Дзеркальні озера"
Фото Reddit ydontulikefootball
Яка крута лампа у вигляді ракети!
Фото Reddit karmagheden
Креативний стілець для вчительки
Фото Reddit PercussivePirate
Стіл з ніжками у вигляді спіралі – такого ви ще не бачили
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