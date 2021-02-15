20 випадків, які доводять: зачіска може змінити жінку до невпізнаваності – фото

Джерело:boredpanda
Щоб змінити щось у своєму житті, необов'язково робити радикальні вчинки. Для цього варто просто змінити свій імідж – відстригти трохи більше волосся, ніж зазвичай. Дивіться далі добірку неймовірних перевтілень, на які наважились жінки.
Довге волосся виглядає дуже вишукано, але далеко не завжди підкреслює усі переваги вашої зовнішності. Ці жінки ризикнули відрізати своє довге волосся – і їм так личать нові зачіски, що, впевнені, вони не пошкодували про своє рішення.
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Литовська стилістка Довіле Осія розповіла, що клієнти з довгим волоссям не поспішають його відрізати. А коли все ж наважуються, то отримують багато компліментів і запитань на кшталт: "Як ти на це наважилась? Ти така смілива!". Тому у роботі їй часто доводить переконувати жінок у тому, що краса волосся далеко не завжди у – довжині, і його обов'язково потрібно регулярно підстригати.
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Стилістка вважає, що нова зачіска може по-справжньому змінити життя людини. Так сталось і з нею. Вона постригла своє довге волосся тоді, коли тільки починала кар'єру перукарки. Це стало доленосним рішенням: до неї почало звертатись набагато більше клієнтів, адже її зовнішність стала виразнішою.
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