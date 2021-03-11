Колір вирішує все: 20 фото, на яких жінки пофарбували волосся у казкові кольори

Джерело:boredpanda
Правильно підібраний колір волосся може лише підкреслити вашу красу. Більшість надають перевагу природним кольорам. Проте дехто ризикує і вносить більше фарб у свою зовнішність, перетворюючись на яскраву красуню.
Жінки викладали фото своїх яскравих перевтілень у рамках конкурсу #ONESHOT Hair Awards. Брати участь можна було у двох номінаціях: Big Shot, де фото зроблені у студії на професійну техніку, та Hot Shot – для тих, хто робить фото безпосередньо у салоні, відразу після фарбування.
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Правила цього конкурсу дуже прості: варто лише опублікувати в Інстаграмі фото своєї нової зачіски та відмітити відповідним хештегом. Пропонуємо насолодитись результатами цього конкурсу у номінації Hot Shot.
Фото інстаграм steph.p.hair
Фото інстаграм katkolors
Фото інстаграм samiskinnerhair
Фото інстаграм ira_ficha
Фото інстаграм coloredbynikki
Фото інстаграм bleachedandblown
Фото інстаграм nat_doeshair
Фото інстаграм shear_envytupelo
Фото інстаграм thegoodhairwitch
Фото інстаграм hairsoakedinbleach
Фото інстаграм dannyscoiffureunisex
Фото інстаграм hairsavyyy
Фото інстаграм bleachedandblown
Фото інстаграм parlour.eleven
Фото інстаграм emmys_style
Фото інстаграм nat_doeshair
Фото інстаграм xelamack
Нові кольори додають їм елегантності
Фото інстаграм blondieshair
Фото інстаграм blondieshair
Фото інстаграм hairbyac_alcorn