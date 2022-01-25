300 марних спроб: чоловік довго шукав дівчину на Tinder, але зустрів її у реальному житті

Попри те, що у наш час віртуальні знайомства стали дуже популярними, вони підходять не всім. Доказом цього є історія Джоша Вуда, який зустрів кохання у реальному житті після багатьох спроб на Tinder.

31-річний британець провів чимало часу у додатку для знайомств. У нього було 300 збігів з дівчатами на Tinder, але жоден з них не став щасливим.

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Знайомства в інтернеті – це не просто

Усе почалося з того, що Джош разом із трьома своїми друзями зареєструвалися у соцмережі, аби спробувати знайти кохання. Він активно намагався це зробити – писав дівчатам повідомлення, спілкувався з ними, ходив на побачення, але все було безрезультатно.

Половина людей, яким писав чоловік, не відповідали. А розмови з більшістю дівчат, які йшли на діалог, виливалися у пусті балачки без сенсу. Крім того, чимало користувачок додатку видавали себе за інших людей.

Джош зі своєю дівчиною / Фото Джоша Вуда

Врешті-решт, Джош розчарувався у віртуальних знайомствах, і вирішив спробувати у реальному житті.

Через додатки для знайомств люди думають, що їм потрібно починати розмову з гострих жартів, вони бояться розкритися. Але я зустрів свою дівчину в барі, просто підійшов і привітався,

– поділився Джош Вуд.

Ця спроба чоловіка виявилася вдалою. Дівчина погодилася познайомитися з ним і тепер вони будують серйозні стосунки.