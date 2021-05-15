5 чудових французьких комедій, з якими не занудьгуєш: добірка

Травневий вечір після довгого робочого тижня - це саме час для легких комедій з гострим гумором, які відразу западають в душу і піднімають настрій. Хто з цим справиться краще за французів?

Пропонуємо вам насолодитись добіркою фільмів, які підкорюють своїм добрим гумором та щирістю. Якщо ви ще не натрапляли на них, то вам пощастило і ви маєте можливість вперше насолодитись цими прекрасними французькими комедіями. А пізніше, переконані, ви захочете передивитись ці стрічки ще не раз!

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1. Ім'я, 2012

Рейтинг на IMDb: 7.3

У ролях: Патрік Брюель, Валері Бенгігі, Шарль Берлінг, Гійом де Тонкедек, Джудіт Ель Зейн

Успішний рієлтор і його дружина ось-ось стануть батьками. За вечерею з найкращими друзями подружжя з радістю виголошує ім'я майбутньої дитини. Проте як тільки гості чують, як вони планують назвати своє чадо, теплий вечір у колі найрідніших перетворюється на справжню катастрофу. Ім'я дитини викликає палкі дискусії, у ході яких спливає чимало неприємних фактів минулого.

2. Афера доктора Нока, 2017

Рейтинг на IMDb: 6,1

У ролях: Омар Сі, Алекс Лутс, Ана Жирардо, Сабін Азема, Паскаль Елбе

Події відбуваються у 50-х роках минулого століття. Доктор Нок – колишній бандит, який прибув до маленького села Сен-Моріс і прикинувся лікарем, щоб заробити статок. Він змусив кожного жителя повірити, що у нього є уявний симптом, який потрібно негайно лікувати, звісно, у нього. Ще трохи – і він досягне своїх цілей, але несподівано на горизонті з'являється старий знайомий, який руйнує усі плани афериста.

3. Лашкаво прошимо, 2008

Рейтинг на IMDb: 7,1

У ролях: Кад Мерад, Дені Бун, Зоє Фелікс, Лоренцо Осилья-Форе, Анне Маривін

Філіп – звичайний держслужбовець, який понад усе хоче, аби його перевели працювати на теплий південь. І чоловіка таки переводять, щоправда, на північ Франції, у маленьке провінційне містечко Берг. Філіп відразу упереджено ставиться до цього холодного і негостинного місця. Він має намір повернутись, тим паче, що у рідному місті його чекають дружина й дитина. Чи зможуть жителі Бергу змінити думку Філіпа про них і чи витримають його стосунки з дружиною таку розлуку?

4. Божевільне весілля, 2012

Рейтинг на IMDb: 7,0

У ролях: Крістіан Клав’є, Шанталь Лобі, Ері Абіттан, Міді Садун, Фредерік Шо

Французька родина Верней – добропорядні католики, які щонеділі ходять до церкви і хочуть найкращого для своїх 4 доньок. Дівчатам саме час виходити заміж, проте їх обранці шокували батьків: одна одружилась з євреєм, інша – з арабом, третя – з китайцем. І ось настала черга останньої доньки. Проте й вона неприємно вразила батьків, познайомивши їх...з афроамериканцем. Її весілля ризикує перетворитись на справжній вибуховий коктейль з людей з різними цінностями та віросповіданням.

5. Вечеря з недоуком, 1998

Веселий сміх, теплі обійми та улюблене вино SHABO – збирайтесь на затишні сімейні посиденьки з рідними та згадуйте найкращі спільні моменти за келихом червоного сухого. Найкращі пропозиції в інтернет-магазині SHABO

Рейтинг на IMDb: 7,7

У ролях: Тьєррі Лермітт, Жак Вілле, Френсіс Хастер, Даніель Прево, Олександра Вандернотт

І куди ж без цієї славнозвісної французької комедії. Заможний видавець П'єр Брошан раз на тиждень збирається зі своїми друзями: кожен запрошує одного "недоука", і весь вечір над ним насміхаються, поки бідолага нічого не підозрює. Цього разу вибір П'єра пав на Франсуа, з яким він познайомився випадково. Проте усе йде не за планом, і зненацька цей простакуватий чоловік за одну ніч повністю перевертає життя видавця в ніг на голову. Дії протягом усього фільму відбуваються в одній кімнаті – це дуже камерна й затишна комедія.

Патрік Брюель, Валері Бенгігі, Шарль Берлінг, Гійом де Тонкедек, Джудіт Ель Зейн