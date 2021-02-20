5 драм про жінок з сильним характером: добірка для захопливого кіновечора

Героїні цих стрічок обрали свій непростий шлях та йшли ним, попри стереотипи, небезпеку та звинувачення. Цих жінок хочеться наслідувати, а на фільми зовсім не шкода витратити вечір вихідних.

Вам набридли фільми, у яких жінки завжди виступають на другому плані? Пропонуємо вам добірку фільмів зі справді сильними жінками у головних ролях. Беріть подругу або ж коханого, запасайтесь вином та смаколиками – і насолоджуйтесь чудовою акторською грою, продуманим сюжетом та непохитним характером головних героїнь.

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1. Усмішка Мони Лізи, 2014

Рейтинг на IMDb: 6.5

Акторський склад: Джулія Робертс, Кірстен Данст, Джулія Стайлз, Меггі Джилленхол, Джінніфер Гудвін

1953 рік. Рух за права жінок лише починає набирати оберти, а поки – роль жінки у суспільстві чітко визначена. Навіть в університеті вважають, що єдине завдання студенток – знайти собі гідного чоловіка. Молода професорка Кетрін Енн Вотсон має намір змінити це, і береться за просвітництво своїх учениць. Вона переконує їх прагнути чогось більшого, ніж просто заміжжя, чим викликає незадоволення адміністрації...Чи вдасться їй вплинути на долі юних леді?

2. Сенсація, 2019

Рейтинг на IMDb: 6.8

Акторський склад: Марго Роббі, Шарліз Терон, Ніколь Кідман, Еліс Ів, Кейт Маккинон

Троє жінок об'єднались проти величезної корпорації, щоб довести: голова компанії користується своєю владою у лихих цілях. Вони ризикнули своїми кар'єрами і не промовчали про сексуальні домагання з боку керівника, запустивши низку події, що сколихнули увесь світ. Філь заснований на реальних подіях, що лише додає йому родзинки.

3. Ерін Брокович, 2000

Рейтинг на IMDb: 7.3

Акторський склад: Джулія Робертс, Девід Брісбін, Доун Дідавік, Альберт Фінні, Валенте Родрігес.

Ще один фільм про рішучу та безкомпромісну жінку, заснований на реальних подіях. Що може змусити просту юристку, яка сама виховує трьох дітей повстати проти величезної хімічної корпорації? Страждання жителів міста через викиди шкідливих відходів у повітря. Саме Ерін Брокович, відома екоактивістка, кинула виклик компанії і завдяки своїй завзятості довести діло до суду. Фільм про людську жадобу і боротьбу за справедливість не залишить вас байдужими.

4. Вік Аделайн, 2015

Рейтинг на IMDb: 7.2

Акторський склад: Блейк Лайвлі, Міхіель Гаушман, Гаррісон Форд, Еллен Берстін, Кеті Бейкер

Після автокатастрофи на початку XX століття 29-річна Аделайн припиняє старіти. Здавалось би, хто про таке не мріє? Проте наступні 100 років вона змушена постійно змінювати документи, переїжджати з одного міста в інше, а ще – дивитись як старіє її донька і вмирають друзі. Їй важко заводити близькі стосунки, проте чи знайдеться хтось, готовий розділити з Аделайн її дивне життя? Цей фільм точно сподобається естетам: костюми, зачіски та красиві кадри просто захоплюють!

5. Декілька жінок, 2016

Веселий сміх, теплі обійми та улюблене вино SHABO – збирайтесь на затишні сімейні посиденьки з рідними та згадуйте найкращі спільні моменти за келихом червоного сухого. Найкращі пропозиції в інтернет-магазині SHABO

Рейтинг на IMDb: 6.3

Акторський склад: Лора Дерн, Крістен Стюарт, Мішель Вільямс, Лілі Гладстоун, Джеймс Легрос

У цій стрічці ви не знайдете гучних світових скандалів. У маленькому містечку переплітаються долі трьох зовсім різних жінок, які по-своєму переживають особисті трагедії. Адвокатка, яка з усіх сил намагається допомогти своєму клієнту, жінка, що намагається врятувати свій шлюб, чи працівниця ранчо, яка усвідомлює, що закохується у знайому. Витончена музика, красиві пейзажі та хороша акторська гра – ось чим наповнений цей фільм. Проведіть разом з ним свій спокійний суботній вечір.