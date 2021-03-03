Без блокнотів і нотаток: 5 корисних додатків для самоорганізації

Комусь подобається, як раніше, записувати усі справи у блокнот. Проте сьогодні набагато зручніше встановити на свій телефон кілька корисних додатків, які допоможуть і організувати роботу, і запланувати відпочинок, і не забувати про своє здоров'я. Дізнайтесь більше про деякі з них.

Ці додатки обов'язково стануть вам у пригоді і стануть вашими основними помічниками протягом дня. Залишається найменше: встановити їх та регулярно користуватись.

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1. Trello

Це один із найпопулярніших додатків для планування роботи компанії, проте його легко використовувати й для відстеження власної ефективності В основі роботи цього додатку лежить система канбан: ви повинні записувати задачі на день у колонки "Заплановано", "В процесі", "Зроблено". Так ви легко відстежите свій прогрес і не забуватимете про певні задачі. Ще у цьому додатку можна планувати свої завдання на день, записувати майбутні зустрічі та події тощо – функціонал дуже широкий.

Інтерфейс Trello / Зображення trello

Ви також можете створювати "дошки" під кожен аспект вашого життя, не лише для робочих завдань. Безкоштовної версії цілком вистачає для того, щоб користуватись самому та підключати ще кілько людей.

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2. Todoist

Простий у використанні додаток для тих, кому важливо "поставити галочку" навпроти завдання. Цей додаток з мінімалістичним дизайном виконує лише одну задачу – дає можливість створювати списки задач і відмічати їх як "виконано". Зверніть на цього увагу, якщо вам не потрібно виконувати мільйон різних завдань водночас, вести кілька проєктів чи вам просто лінь тягати всюди блокнот і потрібен додаток на заміну паперовому органайзеру.

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Інтерфейс Todoist / Зображення gloss

3. 1Money

Зручний додаток для керування своїми фінансами. Вносите суму грошей, яка у вас є зараз і витрати протягом дня. Додаток сам порахує, скільки коштів і на які категорії ви витратили найбільше протягом місяця. Це не єдині його функції: він також показує, які у вас витрати та прибутки за місяць, середнє за певний період (якщо користуєтесь вже довгий час) та дає можливість поставити фінансові цілі (до прикладу, відкласти суму на відпустку).

Інтерфейс 1Money / Зображення 1Money

Чудово підійде фрілансерам, які не мають фіксованої зарплати за місяць і потрібно контролювати свої фінанси.

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4. Water time

Усі знають, як важливо для нашого здоров'я пити достатньо води на день. Проте більшість про це банально забуває. Якщо ви також згадуєте про воду лише під вечір, то сміливо встановлюйте собі цей додаток. Достатньо лише вказати свою стать та вагу, щоб додаток розрахував необхідну для вас норму рідини на день. Тепер мила крапелька люб'язно нагадуватиме вам про те, що саме час випити склянку води, і ви точно більше про це не забуватиме. Ви можете додавати як 100 грамів води, так і цілий літр. Сюди також можна вносити каву, чай та інші напої, які ви вживали протягом дня – додаток також їх врахує.

Інтерфейс Water Time / Зображення androidauthority

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5. Forest

Знайомі з методом помодоро? Ця техніка допомагає забути про прокрастинацію і ефективно розподіляти свій час на навчання, роботу тощо. Додаток "Forest" працює саме за такою технікою, з єдиною відмінністю: замість помідора там невелике деревце. Ви встановлюєте необхідний час, до прикладу, 30 хвилин, на певне завдання і йдете працювати. Увесь цей час деревце росте, проте як тільки ви заходите у якусь іншу програму на телефоні – деревце гине. Непоганий стимул залишити усі соцмережі та ігри, еге ж?

Завантажити з App Store та Play Market.

Інтерфейс Forest / Зображення mashable