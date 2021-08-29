6 способів продовжити життя свіжих букетів

Ніщо так не прикрашає оселю, як ароматний букет свіжих квітів. Однак реальність така, що зрізані квіти зазвичай живуть недовго.

Та все ж існують способи продовжити їм життя. Скористайтеся порадами щодо того, як зробити так, щоб квіти зберігалися довше.

Читайте також Пара виявила дивний люк у своїй квартирі: краще б вони його не відкривали

Тримайте квіти у воді

Очевидний крок, але тут може бути вирішальним час, коли ви це зробите. Квіти треба покласти у вазу якнайшвидше, а потім кожні 2 – 3 дні змінювати воду. Деякі квіти, такі як гортензія та орхідеї, п’ють воду через цвітіння, тому варто оббризкувати їх.

Обробіть воду

Обробити воду можна спеціальним консервантом, який продається у квіткових магазинах, а можна зробити розчин самому. Для цього у літру води додайте 2 столові ложки лимонного соку, 1 столову ложку цукру та пів чайної ложки відбілювача. Цукор – це їжа для квітів, а відбілювач – захист від бактерій, що важливо для продовження життя. Також ви можете розтовкти таблетку аспірину і опустити її у воду, щоб ще більше запобігти накопиченню бактерій.



Букет тюльпанів / Фото pexels

Підріжте стебла

Коли ви кладете свої квіти у воду, вам також слід відрізати стебла під кутом 45 градусів приблизно на 3 – 4 сантиметри знизу. Це потрібно для того, аби стебло могло втягувати воду, адже часто нижні частинки відмирають і не працюють так як слід.

Обрізайте стебла кожні кілька днів, а також змінюйте воду. Обов’язково видаліть все листя, яке занурюється у рідину, щоб уникнути розповсюдження бактерій та цвілості.

Тримайте квіти у прохолодному сухому місці

Поставте вазу з квітами у таке місце, куди не потрапляє пряме сонячне світло. Пам’ятайте також про інші джерела тепла, зокрема, комп’ютери, побутова техніка тощо.

Розв’яжіть букет

Перед тим, як покласти квіти у воду, розв’яжіть букет. Ви можете поставити їх усіх в одну вазу, або ж розмістити у кількох посудинах.



Можна розділити букет на кілька ваз / Фото unsplash

Засушіть квіти

Якщо ви хочете зберегти спогади про якусь дуже важливу подію, ви можете засушити квіти. Є різні способи зробити це, але цей, мабуть, найпростіший: