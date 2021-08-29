6 способів продовжити життя свіжих букетів
Джерело:huffpost
Ніщо так не прикрашає оселю, як ароматний букет свіжих квітів. Однак реальність така, що зрізані квіти зазвичай живуть недовго.
Та все ж існують способи продовжити їм життя. Скористайтеся порадами щодо того, як зробити так, щоб квіти зберігалися довше.
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Тримайте квіти у воді
Очевидний крок, але тут може бути вирішальним час, коли ви це зробите. Квіти треба покласти у вазу якнайшвидше, а потім кожні 2 – 3 дні змінювати воду. Деякі квіти, такі як гортензія та орхідеї, п’ють воду через цвітіння, тому варто оббризкувати їх.
Обробіть воду
Обробити воду можна спеціальним консервантом, який продається у квіткових магазинах, а можна зробити розчин самому. Для цього у літру води додайте 2 столові ложки лимонного соку, 1 столову ложку цукру та пів чайної ложки відбілювача. Цукор – це їжа для квітів, а відбілювач – захист від бактерій, що важливо для продовження життя. Також ви можете розтовкти таблетку аспірину і опустити її у воду, щоб ще більше запобігти накопиченню бактерій.
Підріжте стебла
Коли ви кладете свої квіти у воду, вам також слід відрізати стебла під кутом 45 градусів приблизно на 3 – 4 сантиметри знизу. Це потрібно для того, аби стебло могло втягувати воду, адже часто нижні частинки відмирають і не працюють так як слід.
Обрізайте стебла кожні кілька днів, а також змінюйте воду. Обов’язково видаліть все листя, яке занурюється у рідину, щоб уникнути розповсюдження бактерій та цвілості.
Тримайте квіти у прохолодному сухому місці
Поставте вазу з квітами у таке місце, куди не потрапляє пряме сонячне світло. Пам’ятайте також про інші джерела тепла, зокрема, комп’ютери, побутова техніка тощо.
Розв’яжіть букет
Перед тим, як покласти квіти у воду, розв’яжіть букет. Ви можете поставити їх усіх в одну вазу, або ж розмістити у кількох посудинах.
Можна розділити букет на кілька ваз / Фото unsplash
Засушіть квіти
Якщо ви хочете зберегти спогади про якусь дуже важливу подію, ви можете засушити квіти. Є різні способи зробити це, але цей, мабуть, найпростіший:
- повішайте квітку чи цілий букет вниз бутонами у сухому провітрюваному приміщенні;
- зачекайте 2 – 4 тижні;
- зніміть їх та оббризкайте лаком для волосся, щоб запобігти надто легкому обсипанню пелюсток.