Американець знайшов таємну кімнату в себе в будинку: що там було

Власник старого будинку у США випадково натрапив на секретний люк із драбиною у себе в помешканні. Він наважився туди спуститися і дуже здивувався.

Коли Едісон Фоскі купував старенький будинок, який побудували в 1951 році в Альбукерке, то здогадувався, що його новий затишний дім має певні таємниці. Адже в часи Холодної війни це помешкання використовували для потреб місцевого госпіталю.

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Спершу Едісон нічого не знайшов: будинок нічим особливим не вирізнявся. Та через деякий час він випадково натрапив на незрозумілий люк, який був у нього в комірчині.

У комірчині він знайшов незрозумілий люк / Скриншот інстаграм clonedsim

Власник думав, що прохід веде до підвалу. Але ні – він знайшов дещо інше.

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Як виявилося, саме під цим будинком було розташоване бомбосховище, про яке всі забули. Едісон знайшов там їжу і навіть інструкції про те, як поводити себе під час ядерної атаки. Оце так раритет!

Цікаві знахідки Едісона / Скриншот інстаграм clonedsim

Серед інших знахідок: дві зубні щітки, старий вентилятор, старі буклети тощо. Едісон вважає, що ці речі пролежали там, як мінімум, кілька десятиліть.

Власник дещо здивувався від такого неочікуваного "відкриття". Зараз він планує детальніше вивчити приміщення і придумати, як його використати з користю.