Замало друкувала: в Австралії жінку звільнили з роботи після перевірки її комп'ютера

Австралійка Сюзі Чейхо, звільнена за "серйозну неуспішність" під час роботи вдома, боїться, що тепер вона залишиться безробітною на довгий час.

Чому історія жінки стала вірусною та з якої причини її звільнили з компанії, в якій вона працювала 18 років, розповідаємо далі.

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Чому жінку звільнили з роботи

Згідно зі статистикою, 47% людей, які працюють вдома, роблять це продуктивніше. Однак Сюзі Чейхо, яка працювала в Insurance Australia Group, стала винятком. Дівчину звільнили після того, як начальство використовувало технологію підрахунку натискань клавіш на її ноутбуці, щоб оцінити, як багато вона друкувала під час своїх змін вдома.

Коли стурбоване керівництво незабаром підтвердило, що вона "недостатньо багато друкує" в робочий час, її попросили залишити компанію після 18 років роботи.

Наразі жінка живе на допомогу, яка виплачується австралійцям без роботи та інші виплати. Вона ледь покриває свої рахунки.

Мене бентежить, що ця історія стала вірусною – ніхто не збирається брати мене на роботу. За 18 років там я отримала лише одне попередження,

– розповіла австралійка.

Тепер жінка знімає контент у тікток: дивіться відео

У липні Комісія зі справедливих трудових відносин відхилила її позов про несправедливе звільнення, що спричинило запеклі суперечки щодо прав працівників і щодо того, чи слід дозволяти використання програмного забезпечення для відстеження.

У листопаді 2022 року вона отримала офіційне попередження з приводу своєї продуктивності й була включена в план поліпшення роботи. Після того як вона пропустила безліч термінів і зустрічей, була відсутня і не виходила на зв'язок, був проведений детальний аналіз її кібер-активності, під час якого оцінювали, скільки разів вона натискала кнопки на клавіатурі протягом 49 робочих днів, з жовтня по грудень. Результати показали, що вона не з'являлася на роботу і не виконувала її відповідно до вимог.

Після звільнення жінка використала "популярність", щоб розширити свою присутність у соціальних мережах, ставши інфлюенсеркою. Зараз у неї більш ніж 19 тисяч підписників у тікток. Заробітку на цій платформі вистачає на оплату рахунків.