Унікальна знахідка: фермер під час ремонту відкрив кімнату, яка "застигла" в середніх віках

В Австрії 30-річний фермер зробив по-справжньому сенсаційне відкриття під час проведення ремонтних робіт у своєму будинку.

Що чоловікові вдалося відшукати, роблячи ремонт вдома, та у чому полягає унікальність його знахідки, розповідаємо далі.

До теми "Криниця прощення": подружжя купило старий готель та знайшло під його підлогою таємний колодязь

Як чоловік зробив сенсаційне відкриття

30-річний фермер Флоріан Шмід з австрійського містечка Доберсберг зробив по-справжньому сенсаційне відкриття під час проведення ремонтних робіт у своєму будинку.

Чоловік довбав бетонну підлогу, коли раптом з’явилась глибока щілина. Він вирішив розібратися, що ж насправді знаходиться під перекриттям, і залучив до цього спелеологів та представників федерального відомства з охорони пам’яток Австрії.

Зусилля фахівців не були марними – під будівлею виявилася розгалужена мережа середньовічних підземних переходів завдовжки 16 метрів.

Подібних підземних комплексів зафіксовано менше ніж 50 по всій території Нижньої Австрії / Фото Thomas Scheucher

Я довбав бетон, коли раптом опинився однією ногою в дірці. Як з’ясувалося потім, це була не просто яма: на глибині 1,70 метра відкрився таємничий прохід,

– розповідає Флоріан Шмід.

За словами керівника дослідницької групи Йозефа Вайхенбергера, склепінчасті тунелі обладнані 15 нішами для світильників і призначалися для укриття місцевих жителів під час нападів розбійників у Середньовіччі. Доступ до підземелля був ретельно замаскований, тому ніхто і не підозрював про його існування впродовж цілих століть.

Щоб повною мірою оцінити масштаби сенсаційної пам’ятки історії та архітектури, потрібно було потрапити всередину, спершу відкачавши воду, якою були заповнені ходи.

Вайхенбергер запевняє, що подібних підземних комплексів зафіксовано менше ніж 50 по всій території Нижньої Австрії.

Ймовірно, в найближчому майбутньому буде створено безпечний вхід для відвідувачів, адже Флоріан Шмід зацікавлений у збереженні та популяризації унікальної пам’ятки історії рідного краю. За його словами, ця знахідка – гідна уваги не лише австрійців, а й туристів з усього світу.