Кессі Йонг – популярна блогерка у тіктоці, за якою стежать майже 400 тисяч підписників. У нещодавньому відео дівчина поділилася дивною авантюрою, яку вона втілила в життя, щоб повністю забути свого колишнього.
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Дівчина вирішила позбутися від особливого символу кохання, який вони з колишнім залишили у Сеулі (Південна Корея). Її шлях почався із польоту на літаку.
Дівчина спеціально полетіла до Південної Кореї / Фото скриншот тікток kassieyeung
Згодом Кессі спеціально придбала кусачки та пішла до Сеульської телевежі. Поблизу неї закохані традиційно вішають замочки, щоб символічно увіковічнити свою любов.
Замків було дуже багато / Фото скриншот тікток kassieyeung
У блогерки виникла певна проблема: на паркані висять кілька тисяч таких замочків, тому Кессі довго шукала свій символ кохання. Та через деякий час знайшла його і успішно зрізала.
Досить неоднозначне відео блогерки стало надзвичайно популярним у тіктоці. Лише за тиждень його переглянули понад 5 мільйонів разів. Однак не всі коментатори зрозуміли, для чого взагалі вона це зробила:
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- Ти дійсно поїхала в Корею заради цього?
- Мій респект тобі. Але. Я боюся тебе.
- Кессі, ти легенда!
- Ти моя героїня!