Блогерка облетіла пів світу, щоб забути свого колишнього

Американська блогерка вирішила поставити остаточну крапку у стосунках із хлопцем. Для цього їй були потрібні кілька тисяч доларів, кусачки та квиток до Південної Кореї.

Кессі Йонг – популярна блогерка у тіктоці, за якою стежать майже 400 тисяч підписників. У нещодавньому відео дівчина поділилася дивною авантюрою, яку вона втілила в життя, щоб повністю забути свого колишнього.

Цікаво Блогерки показали, як однаковий одяг круто виглядає на геть різних фігурах: порівняння

Дівчина вирішила позбутися від особливого символу кохання, який вони з колишнім залишили у Сеулі (Південна Корея). Її шлях почався із польоту на літаку.

Дівчина спеціально полетіла до Південної Кореї / Фото скриншот тікток kassieyeung

Згодом Кессі спеціально придбала кусачки та пішла до Сеульської телевежі. Поблизу неї закохані традиційно вішають замочки, щоб символічно увіковічнити свою любов.

Краєвиди нічного міста, ніжні погляди та зізнання у коханні – зробіть ковток улюбленого червоного сухого від SHABO та запам’ятайте цей особливий вечір на смак. Обирайте найромантичніше червоне в інтернет-магазині SHABO

Замків було дуже багато / Фото скриншот тікток kassieyeung

У блогерки виникла певна проблема: на паркані висять кілька тисяч таких замочків, тому Кессі довго шукала свій символ кохання. Та через деякий час знайшла його і успішно зрізала.

Досить неоднозначне відео блогерки стало надзвичайно популярним у тіктоці. Лише за тиждень його переглянули понад 5 мільйонів разів. Однак не всі коментатори зрозуміли, для чого взагалі вона це зробила:

Цікаво Пара ледь не розійшлася через невдалу обручку: кохана не оцінила діамант