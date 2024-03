Від Louis Vuitton до Nike: блогерка вишукує у смітті біля гуртожитків дорогі брендові речі

Британка Саллі Спаркс веде свій блог у тікток та ділиться тим, як шукає брендові речі у смітниках поблизу студентських гуртожитків.

Дівчина приголомшена тим, скільки дорогих речей викидають студенти, коли з'їжджають з житла. Що найбільш цінне їй вдавалось знайти, розповідаємо далі.

Як блогерка знаходить брендові речі у смітниках біля гуртожитків

31-річна британська блогерка Саллі Спаркс часто риється в сміттєвих баках поруч із гуртожитками й дивується цінним знахідкам. Про це вона розповіла в одному з роликів у тікток.

Британка кожен раз оглядає смітники поруч з університетськими гуртожитками після виїзду студентів. Вона каже, що співробітники подібних установ завжди викидають забуті молодими людьми речі.

За словами дівчини, вона регулярно виявляє дизайнерський одяг від дорогих брендів, загальна вартість якого сягає 15 тисяч фунтів стерлінгів (745 тисяч гривень).

Серед знайдених нею речей виявилися годинник Apple Watch, боді від марки House of CB, пальто від The Kooples, футболки від модного дому Burberry, сережки Louis Vuitton, кеди New Balance, кросівки Nike та інші предмети гардероба й аксесуари.

Як дівчина знаходить дорогі речі у смітті: дивіться відео

Багато з цих речей були новими. Я або передаю їх у благодійні організації, або ношу сама. Таким чином ми рятуємо планету,

– ділиться блогерка.

Саллі додає, що крім одягу, їй вдавалося знаходити й низку предметів домашнього вжитку, зокрема праску, капсулу для посудомийної машини й контейнери для прання.

Дівчина зізнається, що їй дуже сумно бачити, скільки речей витрачається даремно щороку.