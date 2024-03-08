Як це бути дружиною мільярдера: блогерка розповіла незвичні правила, які встановив її чоловік

Блогерка Софія Кралов ділиться з підписниками своїм розкішним і пишним життям. Жінці не дозволяють займатися домашніми справами, оскільки її чоловік вважає, що це робота для прислуги.

Однак це не єдине правило в житті жінки. Її чоловік мільярдер створив для неї ще кілька вимог. Що від Софії Кралов вимагає її партнер, розповідаємо далі.

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Яких правил має дотримуватися дружина мільярдера

Блогерка Софія Кралов з ОАЕ у тікток розповіла про суворі правила, які для неї встановив її багатий чоловік.

Дружина мільярдера із задоволенням ділиться з підписниками своїм розкішним і пишним життям. Однак правила, які вигадав її чоловік, здивували багатьох глядачів, хоча одне з них і спрощує життя жінці.

Попри те, що дівчину оточує розкіш, у цієї багатої домогосподарки є кілька суворих правил, встановлених її чоловіком, які багато хто ставить під сумнів.

Пара живе в Дубаї, і її чоловік, який нібито володіє парфумерною імперією світового класу, встановив низку правил, зокрема заборонив їй водити машину, готувати або прибирати.

Я живу у своєму власному проявленому світі мрій, де все, чого я хочу, збувається,

– пояснила Софія.

Які правила має дружина мільярдера: дивіться відео

Жінка також розповіла, що їй не дозволяють витрачати власні гроші, і поділилася, що вона може користуватися тільки кредитними картами чоловіка.

Вона заявила, що їй не дозволяють займатися домашніми справами, оскільки чоловік вважає, що це робота для прислуги. Що стосується водіння, то Софії не дозволяється нікуди їздити самій, вона повинна користуватися послугами особистого водія.

Ще одне незвичайне правило, якого вона дотримується, пов'язане з макіяжем. Вона не може сама робити його і повинна доручити це професіоналам. Однак Софія не проти слідувати цим правилам.

Іноді приємно грати за якимись правилами,

– написала вона.

Однак багато підписників Софії не поділяють думку жінки й критикують її вибір.

"Твоя мета в житті – це просто гонитва за грошима", "Те, що люди роблять заради грошей", "Ти вийшла заміж за багатого, ти не багата… ці речі швидко змінюються", – писали користувачі соцмережі.