Допомагає впоратися зі стресом: британка професійно займається обійманням людей і заробляє цим

Аніко Роуз із Британії професійно займається обійманням людей. Жінка стверджує, що таким чином допомагає їм впоратися зі стресом, самотністю і травмами.

Як британка стала сертифікованим професійним терапевтом з обіймів, у чому полягає її робота і скільки вона заробляє завдяки такій діяльності, розповідаємо далі.

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Як жінка заробляє завдяки обіймам

42-річна Аніко Роуз із Манчестера, що в Англії, професійно займається обійманням людей і заробляє 70 фунтів стерлінгів (трохи більш як 3400 гривень) за годину такої роботи.

Жінка каже, що акт дотику може допомогти тим, хто бореться зі своїми психічними недугами. Вона бере погодинну плату за свої заспокійливі обійми, описуючи свою роль як "винагороду".

Британка займається цим уже понад три роки. Вона є сертифікованим професійним терапевтом з обіймів та стверджує, що допомагає людям впоратися зі стресом, самотністю і травмами.

За словами Аніко, гарні обійми сприяють виділенню гормонів гарного настрою, які дають змогу нервовій системі заспокоїтися. Гормон щастя, про який говорить жінка, – це окситоцин, який часто називають "наркотиком любові", оскільки він викликає почуття любові та захисту. Вона також стверджує, що під час обіймів виробляються дофамін і серотонін, які знижують рівень стресу.

Як виглядає терапія обіймами: дивіться фото

Це дуже корисна робота – ось чому я нею займаюся. Дотики мають заспокійливу дію. Хай то обійми або доторки руками. Завдяки цьому заспокійливому ефекту також може знизитися частота серцевих скорочень і кров'яний тиск, зменшитися депресія і тривога, а також полегшується біль,

– каже британка.

Хоча це може здатися суперечливою формою терапії, Аніко наполягає на тому, що приватні сеанси обіймів не мають сексуального характеру. Фахівці проходять навчання для отримання кваліфікації, і існує суворий кодекс поведінки, якого мають дотримуватися і клієнт, і терапевт.

Водночас жінка визнає, що професійне заняття обіймами пов'язане з деякими труднощами.

Деякі люди досі не розуміють, що це абсолютно унікальна послуга. Одного разу я дала листівку лікарю загальної практики, щоб він її повісив, але в реєстратурі мені сказали, що побачивши плакат він засумнівався в тому, що це щось більше, ніж просто терапія дотиками,

– поділилась британка.

За її словами, перед сеансом вона вивчає кодекс поведінки разом з клієнтом, перевіряє, що пацієнт старший за 18 років, і говорить про практику згоди й встановлення кордонів, щоб досвід був терапевтичним, а не завдав шкоди.