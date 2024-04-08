Скинула 200 кілограмів: британка похвалилася новою фігурою після кардинального схуднення

Зірка британського шоу Таммі Слейтон схудла на 200 кілограмів та нещодавно похвалилася оновленою фігурою у соцмережах.

Як жінці вдалося так кардинально скинути вагу, а також наскільки сильно змінився її вигляд після перевтілення, розповідаємо далі.

До теми Хлопець покинув кохану, бо вона набрала вагу: дівчина не розчарувалась та кардинально схудла

Як жінка змінилась після схуднення на 200 кілограмів

Зірка британського реаліті-шоу "1000-фунтові сестри" Таммі Слейтон після дивовижного схуднення нещодавно похвалилася своєю новою стрункою фігурою. 37-річна знаменитість опублікувала в тікток відео, на якому позує перед дзеркалом.

У ролику можна побачити, що Таммі одягнена у довгу чорну футболку, штани кольору хакі та сірі кросівки. Образ доповнює срібне намисто та різноколірний браслет-веселка.

Як жінка виглядає після кардинального схуднення: дивіться відео

Під час запису британка танцювала під пісню "Plus-Size Freestyle" співачки Samyra, періодично повертаючись в різні боки, щоб показати шанувальникам свою талію після втрати 440 фунтів (близько 200 кілограмів).

Досить швидко цей короткий ролик зібрав понад 176 тисяч вподобань. Фанати почали підтримувати жінку в коментарях, висловлюючи захоплення її новою фігурою.

Один прихильник написав: "Так тримати, Таммі", а інший додав: "Чорт забирай! Маєш гарний вигляд", доповнивши текст милим емодзі у формі червоного сердечка.

Як британка виглядала до схуднення: дивіться відео

На диво, Слейтон й досі періодично стикається з цькуванням та хейтом. Наприклад, минулого місяця їй довелося відповісти на жорстокі глузування тролів, які стверджували, що вона схожа на персонажа Пітера Гріффіна з мультсеріалу "Гріффіни".

Якщо у тебе немає імені та фотографії, то тримай рот на замку. Ти не маєш права заходити на чиїсь профілі, переглядати відео та коментувати. І взагалі мама хіба не вчила тебе: якщо не можеш сказати нічого доброго, то мовчи?,

– зазначила розлючена жінка.

До речі, коли Таммі вперше з'явилася в ефірі реаліті-шоу "1000-фунтові сестри", її вага перевищувала 700 фунтів (близько 318 кілограмів). Однак після операції зі зменшення шлунку та суворої дієти жінці вдалося досягти неймовірних результатів у схудненні.

Зараз зірка соціальних мереж продовжує демонструвати свої здобутки на шляху до здорового способу життя, надихаючи шанувальників зі всього світу силою волі та наполегливістю.

Додамо, що цей текст має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми із зайвою вагою, зверніться до фахівця.