Розкішний дизайн: який вигляд має червоний манікюр на різних формах нігтів
Джерело:"Фокус"
Форма нігтів може бути різною: квадратною, круглою, овальною, аметистовою або навіть стилето. Кожен варіант має свої відмінності й може відповідати різним типам пальців.
Крім того, на кожній з цих форм по різному виглядає й один той самий колір. Як на різній формі нігтів виглядає класичний червоний лак, розповідаємо далі.
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Квадратні нігті з червоним лаком
Цей стиль вважається класичним і універсальним, оскільки підходить для будь-якого типу шкіри та форми пальців. Квадратні нігті можуть виглядати дуже стильно та нейтрально.
Ця форма нігтів досить популярна, як і червоний колір лаку, тож вони ідеально доповнюватимуть один одного.
Як виглядають квадратні нігті з червоним лаком: дивіться фото
Круглі нігті з червоним лаком
Такі нігті мають заокруглені кінчики. Це доволі популярна форма, яка виглядає натурально і жіночно. Вона також доволі легка у догляді.
Оскільки червоний колір завжди привертає увагу і додає жіночності, то на круглих нігтях він виглядає дуже елегантно. Такий дизайн часто асоціюється з пристрастю та силою.
Як виглядають круглі нігті з червоним лаком: дивіться фото
Овальні нігті з червоним лаком
Такий манікюр нагадує форму мигдалю. Ця форма дозволяє візуально витягнути пальці й створює елегантний вигляд. Вона універсальна. Червоний лак на нігтях овальної форми виглядає елегантно і класично.
Як виглядають овальні нігті з червоним лаком: дивіться фото
Аметист з червоним лаком
Зазвичай це загострений або мигдалеподібний ніготь зі злегка закругленим кінчиком. Ця форма є елегантною та популярною серед тих, хто шукає унікальний та привабливий дизайн нігтів. Аметистова форма нігтів у поєднанні з червоним лаком має стильний, елегантний та неймовірний вигляд.
Як виглядають аметистові нігті з червоним лаком: дивіться фото
Стилето з червоним лаком
Форма нігтів стилет характеризується довгими й загостреними нігтями, що нагадують каблук на шпильці.
Як виглядають нігті стилет з червоним лаком: дивіться фото
Багато людей вважають цю форму елегантною та модною, ідеальною для того, щоб зробити акцент на нігтях. Ви можете досягти дивовижного образу, поєднуючи форму нігтів стилет з червоним лаком.