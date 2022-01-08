Чим відкривати та завершувати вечірку: винні аперитиви та дижестиви

Зробити святкування вдалим допоможе правильно підібране вино. Тому дуже важливо знати чим і коли частувати гостей.

Алкогольні аперитиви та вдалі дижестиви зроблять вечірку особливою і неповторною. У нашому матеріалі розповідаємо про всі етапи святкування: коли та що подавати гостям.

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Із чого починати та чим завершувати святкування: винний етикет

Кожну вечірку варто починати з аперитиву – це так звана прелюдія, яка передбачає смакування вина за знайомством та цікавими розмовами між гостями. Культура такого "передсмакування" дуже поширена у Франції та Італії. Сама ж назва походить від французького слова "apéritif", що у перекладі означає "відкривати".

Заведено розпочинати святкування з легких вин, що освіжають, з невисоким рівнем алкоголю.. Їх подають перед основними стравами, аби посилити та пробудити апетит. У тандемі з аперитивом можуть також принести закуски: оливки, грісіні, крекери або горішки.



Аперитиви вдало відкриють святкування / Фото Unsplash

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Для аперитиву важливо обрати "правильне" вино. Найбільш вдалим буде те, що має низький вміст цукру, а також доволі відчутний рівень кислотності або,в разі якщо це не вино, трав'янисті тони та злегка гіркуватий присмак. Під ці критерії чудово підійдуть:

Ігристі вина;

Білі вина;

Апероль;

Сухий херес;

Вермут.

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Витримане ігристе вино SHABO Classic Brut, створене за класичною технологією – чудовий аперитив / Фото SHABO

Після аперитиву гості можуть скуштувати основне вино, яке супроводжує гостей впродовж всього розпалу вечірки. Завершувати святкування завжди береться дижестив. Саме його подають після трапези, аби допомогти організму засвоїти спожиті страви та освіжити смакові рецептори. Також дижестив може виступити у ролі десерту. Для нього найкраще підходять насичені та міцні напої, які не повинні були слабшими за попередні, щоб не спровокувати "конфлікт".



В якості дижестиву радимо марочне десертне біле вино SHABO Limited Edition Мускат Оттонель / Фото SHABO

І головне: ніколи не змінюйте черговість подачі аперитиву та дижестиву, а кількість напоїв для кожного етапу варто обмежити 3 видами за 1 раз.