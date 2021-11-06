Чоловік жорстко образив дружину перед родиною: тисячі людей його підтримали

Чоловік несподівано поставив дружину на місце під час неприємного конфлікту між нею та свекрухою. Жінка цього не очікувала – і образилася. А люди в захваті від його рішучості.

Чоловік не впевнений, чи правильно зробив, що принизив дружину перед всією родиною. Він детально розповів усю ситуацію у своєму дописі на ресурсі Reddit.

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Для початку чоловік уточнив: його дружина, з якою вони разом вже 8 років, вирішила бути домогосподаркою, як і його мама. Але обставини дещо відрізняються.

У мами було дуже непросте життя

У дитинстві мама покинула школу у восьмому класі через те, що стала повною сиротою. У неї був складний вибір: або продовжити навчатися, або працювати, щоб її брати та сестри пішли до школи. Вона все ж таки зупинилася на другому варіанті. Чоловік уточнив, що на той час мама жила в Індії, де не було пільг для дітей-сиріт.

Згодом брати та сестри працевлаштувалися в надійні компанії й допомагали матері автора матеріально, доки вона не вийшла заміж. Але сталася ще одна сімейна трагедія.

Мій батько помер всього через 2 роки після шлюбу. Саме в той момент, коли мама була вагітна мною. Її брати та сестри дійсно допомагали, але вона також працювала на двох роботах, щоб повністю забезпечити нас, – згадує автор.

Конфлікт трапився дуже несподівано

Нещодавно уся велика родина зібралася разом. Після вечері дружина сказала, що їм варто піти раніше, адже наступного дня діти мають відвідати спортивні секції та додаткові заняття.

Родина вперше за рік зібралася разом / Фото Unsplash

Свекруха (мама автора, – Life 24) попросила їх залишитися, адже вони всі майже рік не бачилися. До того ж діти точно скучили за своїми двоюрідними братами та сестрами. Дружина ж відповіла досить жорстко.

Моя жінка у відповідь сказала, що неграмотна жінка не знатиме про важливість освіти та позакласних занять. Мамі явно було боляче, і вона вибачилася за те, що перетнула межу. Я сказав дружині, що грамотність не допомогла їй здобути елементарні манери, – сказав чоловік.

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Дружина серйозно на нього розізлилася: вона не відповідає на дзвінки та взагалі не відписує на повідомлення. Чоловік спитався поради у користувачів Reddit, чи не переборщив він. Люди його підтримали, а найпопулярніший коментар набрав аж 21 тисячу вподобань: