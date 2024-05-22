Сон може бути причиною появи зморшок: як мінімізувати шкоду

Якщо зранку ви помічаєте, що після сну у вас з'являється купа зморшок на обличчі, вам не здається. Це так звані, зморшки сну. Вони мають тимчасовий характер, але з віком шкіра втрачає еластичність, тож зморшки поступово залишаються назавжди.

Як правильно спати, щоб уникнути утворення зморшок на обличчі після відпочинку, розповідаємо далі.

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Як сон впливає на стан обличчя

Зморшки можуть утворюватися з ряду причин, включаючи старіння, вплив сонця, паління, погане зволоження, міміку і положення під час сну.

Коли ви спите на боці або на животі, шкіра обличчя стискається набагато більше, ніж під час сну на спині, сила тяжіння притискає обличчя до подушки. Шкіра спотворюється, оскільки розтягується, стискається та тягнеться в усіх напрямках, коли ви рухаєтеся уві сні.

На молодому обличчі зморшки, які в результаті утворюються уві сні, швидко минають і зникають після пробудження безслідно. Однак вони можуть стати стійкими з часом. З віком шкіра втрачає еластичність і пружність, створюючи ідеальні умови для появи зморшок сну, які зберігаються довше.

Час, проведений у кожній позі сну, величина зовнішніх сил, прикладених до кожної ділянки обличчя, а також площа поверхні контакту з поверхнею подушки також впливають на характер і швидкість утворення зморшок під час сну.

Фахівці зі шкіри часто можуть це розпізнати. Люди, які вважають за краще спати на одному боці, як правило, мають більш пласке обличчя на стороні сну та більш помітні лінії сну.

Наслідки сну можна зменшити / Фото Freepik

Як зменшити прояви зморшок сну

Зменшити вплив сну на стан шкіри можливо. Першим кроком до цього буде правильний нічний догляд.

Колаген і еластин є двома основними компонентами дерми (внутрішнього шару) шкіри. Вони формують її структуру і підтримують еластичність.

Додавання колагену через процедури догляду за шкірою для підвищення еластичності може допомогти зменшити утворення зморшок.

Також допоможе гіалуронова кислота. Це природна молекула, що зустрічається в організмі людини. Вона утримує колаген та еластин нашої шкіри у правильній конфігурації, стимулює вироблення колагену та забезпечує зволоження, що значно уповільнює утворення зморшок.

Гіалуронова кислота є одним з найпоширеніших активних інгредієнтів кремів, гелів та лосьйонів для догляду за шкірою, тож стане гарним компонентом нічного догляду.

Другим кроком же до гладенької шкіри після сну є використання шовкової постільної білизни, яка не дозволяє шкірі ковзати та рухатися, не створює тертя і тиск на одне місце. Завдяки цьому шкіра вночі буде більш захищена від зморшок.

Дослідження також показали, що подушки, призначені для зменшення механічного навантаження під час сну, можуть запобігти деформації шкіри. Така подушка може бути корисною для уповільнення та запобігання утворенню деяких мімічних зморшок.

Крім того, сон на спині може зменшити ризик появи зморшок уві сні.

Цей текст має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.