Covid не перешкода: дівчина оригінально відсвяткувала Різдво

В час пандемії зібрати за святковою різдвяною вечерею всю сім'ю не завжди можливо. Проте навіть у найгіршій ситуації є найкращий вихід.

Кріста ЛаРокс напередодні Різдва отримала позитивний результат тесту на Covid. Але вона не засмутилась, адже знайшла гарний спосіб, як не заразити близьких та провести з ними свято.

Цікаво Бранч із білим ігристим SHABO Special Edition брют

Дівчина придумала, як вберегти рідних від Covid

Кріста ЛаРокс, яка живе у Нью-Йорку, була розчарована та розбита, коли дізналася, що хвора на Covid. Вона зрозуміла, що не зможе зустріти Різдво разом з рідними за святковим столом, як це було завжди. Тоді вона придумала дещо цікаве і вирішила поділитись цим лайфхаком з підписниками.

Разом з продуктами для святкової вечері дівчина попросила придбати їй спеціальну прозору палатку, яка була виготовлена з міцної клейонки. Всередині її облаштували для Крісти та поставили стіл, стілець і святкові страви. Кабінку поставили поруч зі столом.



Дівчина оригінально вийшла із ситуації / Скриншот з відео

Веселий сміх, теплі обійми та улюблене вино SHABO – збирайтесь на затишні сімейні посиденьки з рідними та згадуйте найкращі спільні моменти за келихом червоного сухого. Найкращі пропозиції в інтернет-магазині SHABO

Так дівчина змогла провести Різдво зі своїми рідними і не переживати за їхнє здоров'я, адже вони всі були у безпеці. До того ж Кріста одягла ще маску та рукавички для додаткового захисту.

Такий "різдвяний костюм" оцінили і користувачі тіктоку. Вони залишили під відео чимало коментарів та подякували вигадливій дівчині за лайфхак.