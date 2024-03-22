Несподівана перешкода: дівчина через "надто високий" зріст не може знайти собі партнера

Дівчина з США зіткнулась з неочікуваною перешкодою, шукаючи собі хлопця. Її зріст – 182 сантиметри, через що більшість потенційних партнерів почуваються "невпевнено" поруч з нею.

Як дівчина живе з "надто високим" зростом та у чому полягають її труднощі з пошуком пари, більш детально розповідаємо далі.

До теми Найбільший бюст у світі: американка розповіла, як живе з грудьми, що важать понад 50 кілограмів

Як живе дівчина зі зростом в 182 сантиметри

26-річна Сараня Карі з Техасу, що у США, у пошуках ідеального партнера зіткнулась з несподіваною перешкодою. Дівчина зі зростом в 182 сантиметри часто зустрічає залицяльників, які почуваються "невпевнено" поруч з нею та навіть обманюють щодо своїх параметрів.

Карі скаржиться, що багато її потенційних партнерів насправді виявляються набагато нижчими, аніж вказують у своїх онлайн-профілях на сайтах знайомств.

Одного разу познайомилася з хлопцем, який стверджував, що його зріст – понад 170 сантиметрів. Він був симпатичним, тож вирішила сходити на побачення. Прийшла, шукаю його очима, аж тут до мене підходить хтось у кращому випадку 155 сантиметрів заввишки. Решту вечора він намагався переконати мене, що не обманював – просто треба одягнути правильне взуття,

– розповідає дівчина.

Як живе дівчина з "надто високим" зростом: дивіться відео

За її словами, така поведінка стала тривожною тенденцією під час знайомств.

Коли ви спілкуєтесь в інтернеті, то можна збрехати про що завгодно. Уже й не пам'ятаю, скільки разів чоловіки стверджували, що вони вищі за 195 сантиметрів, а потім я розуміла, що це не так,

– додає Карі.

Дівчина розповідає, що в підлітковому віці соромилася високого зросту через образливі коментарі ровесників, але тепер навчилася приймати та любити свою зовнішність.

Я ненавиділа свій зріст, бо виділялася, як хворий палець. Навіть почала горбитися, відчуваючи себе невпевнено через те, що мій зріст привертав надто багато уваги, а партнерам це не подобалося. Колись мене це турбувало, але не зараз. Бачу більше плюсів, аніж мінусів, й люблю кожен сантиметр свого зросту – і на підборах, і без них,

– каже Сарані.

Відверта розповідь дівчини стала вірусною у тікток, привернувши увагу десятків тисяч глядачів. Багато підписників подякували їй й поділилися схожими історіями.