Дівчина невдало сходила на депіляцію воском: на її ногах з'явилися опіки

Американка розповіла про свій невдалий досвід воскової депіляції. Процедура минула б успішно, якби не помилка косметологині, через яку на ногах дівчини виникли жахливі опіки.

Неприємна ситуація трапилася кілька років тому. На той момент 15-річна блогерка, яка зареєстрована у тіктоці під ніком badesim, пішла на процедуру, щоб позбутися волосся на ногах перед шкільним концертом. Вона не здогадувалася, що все буде так печально.

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Косметолог був аж надто неакуратним

Дівчина прийшла на процедуру – і одразу сталася справжня халепа. Неакуратна спеціалістка випадково розлила віск на ноги школярки. Він виявився настільки гарячим, що на стегна було взагалі страшно дивитися.

Утім, косметологиня не тільки не вибачилася, а почала дратуватися, чому школярка розкричалася. За її словами, не варто було з цього робити аж настільки серйозну проблему. Вона продовжила процедуру.

На той момент Badesim було всього 15 років / Скриншот тікток badesim

Жінка почала сварити й звинувачувати, що я перебільшую проблему. Зважаючи на мій вік, я почувала себе винною через те, що всі в салоні чули мої крики. Попри біль, спеціалістка доробила процедуру до кінця, і я заплатила гроші, – розповіла дівчина.

Довелося звертатися до лікаря

Наступного дня школярка разом з батьками відвідала лікаря, який був шокований від наслідків депіляції. Він щиро здивувався, як дівчина взагалі не втратила свідомість, адже опіки були дуже серйозними.

Фотографію опіків можете переглянути наприкінці цього відео. Особливо чутливим та вагітним краще не дивитися!

Відео блогерки стало популярним у тіктоці. Його вже переглянули понад 2 мільйони разів. Цілком зрозуміло, що люди були обурені від поведінки косметологині: