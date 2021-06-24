Пончики замість торта: дівчина поділилась цікавими способами зекономити на весіллі

Все більше пар відмовляються від безлічі традицій на весіллях та розкішних церемоній. Ось і наречена з Великої Британії підійшла до цього свята з практичної точки зору. Вона розповіла, що влаштувати хороше весілля можна і без великих витрат.

У кількох відео в TikTok Сіан Тейлор розповіла, від яких речей вони з її нареченим Енді відмовляються при підготовці до свого весілля через те, що це занадто дорого і безглуздо для них. Дівчина зізналась, що зекономлені кошти вони краще витратять на весільну подорож для двох.

Читайте також Побачити Париж та Мальдіви без виїзду за кордон: 5 місць в Україні, де ви ще не бували

У першому відео дівчина в першу чергу заявила, що вони не будуть купувати на свої весілля гостьову книгу, де кожен гість може написати своє побажання: "Я й так знаю цих людей, я запросила їх".

Наречена радить відмовитись від друкованих запрошень на своє весілля на користь електронних: "Не хочеться витрачати купу грошей на те, щоб просто сказати людям, коли у нас весілля. Я можу їм просто написати". Зекономити можна і на весільних сувенірах – маленьких пакунках з солодощами або милими дрібничками, які роздають гостям: "На них витрачається багато коштів, а потім їх ніхто ніколи не зберігає".

Головний лайфхак, про який розповіла Сіан – одружуватись в будній день.Так, для деяких гостей це може бути не надто зручно, проте адже оренда тих самих приміщень у вихідні коштує на кілька тисяч дорожче.

Вони також відмовляються від одного із головних атрибутів сучасного весілля – живих квітів, використовуючи штучні. Адже букети живих квітів коштують надзвичайно дорого, а потім просто зав'януть.

Відео стало надзвичайно популярним і набрало понад 300 тисяч переглядів, тож дуже скоро Сіан виклала й друге відео, де поділилась рештою лайфхаків.

На їх святі не буде великого весільного торта, адже він коштує понад 500 доларів. Тож вони придбають невеликий пиріг, який вони з нареченим можуть нарізати для себе, а гостям роздадуть різнокольорові пончики. Зекономлять закохані й на музиці – вони візьмуть діджея лише на половину вечора, а потім просто вмикатимуть власний плейлист.

Дівчина також не бачить сенсу купувати дорогу дизайнерську фату у весільному салоні, адже вона вдягне її всього на кілька годин! Тож дівчина просто придивилась варіанти, які їй подобаються і хоче придбати схожу на Etsy або eBay.

Це відео також стало популярним: його передивились понад 300 тисяч разів. Проте дуже швидко дівчині довелось закрити коментарі під цими двома роликами, адже багато користувачів розкритикували її рішення не влаштовувати дороге весілля. Сіан навіть зізналась, що отримувала погрози від деяких хейтерів.

Усім, кому не сподобались її весільні ідеї, дівчина дала гідну відповідь в іншому ролику, нагадавши, що це їх весілля і вони влаштовують його за своїми правилами:

Ми сподіваємось, що гості приходять на весілля порадіти за нас як за пару, а не для того, щоб отримати якісь безкоштовні речі. Ми витратимо зекономлені гроші на інші, важливіші для нас речі,

– зізналась Сіан

Вона також розповіла Insider, що для неї та Енді в пріоритеті – хороший оператор та фотограф на весілля, а не такі дрібниці як сувеніри чи гостьова книга, на які піде дуже багато фінансів.