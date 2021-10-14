Дівчина посварилася з хлопцем через ім’я для малюка: люди здивовані від його слів

18-річна дівчина не може домовитися зі своїм хлопцем щодо імені для майбутньої дитини. Він навідріз відмовляється це обговорювати, а ще й на додачу постійно влаштовує дивні скандали.

Розчарована дівчина поділилася своєю історією із користувачами Reddit. Авторка одразу уточнила: стосунки у них досить складні, але вона любить свого 19-річного хлопця.

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Ми вже рік зустрічаємося. Зараз я на шостому місяці вагітності… Коли він дізнався, що в нас буде дитина, то сказав мені обирати: або він, або малюк. Я вирішила залишити дитину, навіть якби хлопець мене кинув. Але ми все одно не розійшлися, – розповідає авторка.

Хлопець часто робить незрозумілі вибрики: то звинувачує дівчину в тому, що це не його дитина; то каже, що вона його вганяє в пастку за допомогою вагітності. А нещодавно стався конфлікт через ім’я для малюка.

Дівчина збирається назвати дитину на ім’я Джек (Jack). Так вона хоче подякувати своїй мамі Жаклін (Jacqueline), яка ледь не загинула під час власної вагітності. Хлопець негативно відреагував на цю ідею й взагалі нічого не запропонував. Хоч він розуміє, що його коханій важливо назвати дитину Джеком.

Дівчина хоче назвати дитину на честь своєї матері / Фото Unsplash

Минулого місяця ми дізналися, що в нас буде хлопчик. Мій хлопець сказав назвати будь-як, але не Джеком. Він не вказав ніяких причин, крім того, що це популярне ім’я. Він навіть не говорить про це. Зрештою, у дитини буде його прізвище, а друге ім’я – на честь його батька. Я вважаю, що це справедливо, – зазначила авторка.

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Дівчина звернулася до користувачів Reddit з проханням оцінити її вчинок. Вона збирається назвати дитину Джеком за будь-яким обставин. Люди були здивовані від поведінки майбутнього батька й підтримали дівчину: