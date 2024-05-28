Витратила лише 50 доларів: дівчина купила мішки зі старими прикрасами й знайшла справжні скарби

Дівчина на ім'я Кіра за 50 доларів придбала 2 мішки зі старими прикрасами. Яким було її здивування, коли серед мотлоху вона знайшла справжні скарби – срібні й золоті прикраси, а також ланцюжки від Tiffany & Co.

Про свої знахідки дівчина розповіла у мережі. Кіра додала, що усі прикраси оцінює разом з експертами, а потім виставляє на продаж у своєму магазинчику з вінтажними речами.

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Серед мотлоху знайшла золотий браслет

Кіра опублікувала кілька відео, на яких показала, як розбирала мішки з прикрасами. Так, дівчина знайшла браслет Betsey Johnson, вінтажні шпильки, різні сережки та каблучки. Серед цікавих знахідок була тіара, інкрустована штучним камінням, шкіряний чокер та каблучки Hello Kitty.

Втім, найціннішим був браслет із 14-каратного золота (золото 585 проби). Також справжнім скарбом стало кольє від Tiffany & Co.

Я не можу повірити, що дійсно знайшла це в цьому мішку,

– говорить дівчина.

Прикраси, які знайшла дівчина в мішку: дивіться відео

Серед іншого дівчина також знайшла шпильки Snoopy. Вони були виготовлені в 1960-х роках зі стерлінгового срібла.

Шпилька Snoopy 1960-х років: дивіться відео

Деякі з прикрас дівчина залишає собі, однак всі інші – продає у своєму магазині з вінтажними речами. Кіра у підсумку зауважує, що на 2 мішки витратила усього 50 доларів, однак серед мотлоху знайшла браслети з 14-каратного (585 проба) та 18-каратного (750 проба) золота. Окрім того, деякі прикраси інкрустовані натуральними каменями та виготовлені зі стерлінгового срібла.

Цікаві знахідки з мішка з прикрасами: дивіться відео

У коментарях під відео користувачі зауважують, що деякі прикраси є рідкістю й можуть коштувати набагато дорожче, аніж увесь мішок з речами.