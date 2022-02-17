Дівчина скаржиться на свої великі груди: заважають їй нормально жити

19-річна британка розповіла, які труднощі в житті можуть завдати реально великі груди. У Аманди Нчоми сьомий розмір – і це не так круто, як здається.

Вже в підлітковому віці в Аманди почали різко рости груди: у 14 років дівчина одягала бюстгальтери п’ятого розміру. Тоді серед школярів ходили неправдиві чутки, що вона спеціально збільшила груди.

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Мої груди завжди були більшими, ніж у багатьох людей. В середній школі пліткували, що я зробила собі груди. І мене досі про це постійно питають, – розповідає Аманда.

Які проблеми виникають в Аманди

Певний дискомфорт Аманда відчуває через бюстгальтери. Настільки великі розміри досить складно знайти, і вони досить дорогі. Один ліфчик може коштувати до 40 фунтів стерлінгів. Але найбільші проблеми починаються згодом.

Є проблема з плечима. Коли я одягаю бюстгальтери, то бретельки занадто сильно тиснуть на мої плечі та залишають синяки й подряпини, – стверджує Аманда.

Та й загалом дівчині досить складно знайти зручний одяг, адже багато чого не вдається одягнути через знову-таки великі груди.

19-річна Аманда Нчома / Скриншот тікток amandanchoma

Ще одна проблема – надмірна увага від людей. Вони постійно дивляться на її груди й хочуть якось прокоментувати. Особливо не подобається, коли на неї косо дивляться інші дівчата. Це реально дратує.

На мене постійно дивляться інші люди, сигналять з авто, коли я йдупо вулиці. Насправді це не сильно хвилює. А-от коли дівчата косо дивляться в мій бік, це трішки турбує, – пояснює Аманда.

У дівчини сьомий розмір грудей / Скриншот тікток amandanchoma

Аманда стверджує, що з часом більш-менш навчилася жити з великим грудьми, і зараз відчуває значно менший дискомфорт, ніж у підліткові роки. Утім, вона все ще думає над тим, щоб піти на операцію зі зменшення грудей. Але поки остаточно не вирішила.