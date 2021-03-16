Дівчина скинула 63 кілограми й виглядає як модель: від чого вона відмовилась

Австралійка важила 120 кілограмів, проте 4 роки тому все змінилось. Дівчина кинула виклик собі – й зараз вона носить розмір S, а виглядає як справжня супермодель. Дізнайтесь, що вона змінила у своєму раціоні.

З самого дитинства австралійка Жозефіна Дегран мала зайву вагу, адже завжди полюбляла смачно поїсти. У родині дівчинку ніхто не обмежував: вдома у них у шафі завжди були солодощі та чипси. Вага дівчини постійно збільшувалась. Дійшло до того, що Жозефіна стала важити понад 120 кілограмів!

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І хоч вона намагалась сідати на різноманітні дієти, це мало допомагало. Виявляється, вся проблема була у тому, що дівчина ніяк не могла відмовитись від шоколаду та солодощів. У неї була справжня цукрова залежність.

Проте після того, як їй стало важко знаходити на себе літній одяг і показуватись у ньому на вулиці, вона вирішила змінювати своє життя. І почала, як не дивно, з інстаграму. Вона підписалась на людей, які вже проходили шлях схуднення та бачила, якою вона могла б стати:

Їх дописи мене мотивували, мені подобалось роздивлятись надихаючи фото незнайомців з усього світу. Тому я припинила постійно перекушувати різним харчовим "сміттям" і шукала поради, чим це можна замінити,

– розповідає Жозефіна

З часом їй вдалось змінити свій раціон і найголовніше: повністю відмовитись від солодощів і позбутись своєї міцної й довготривалої шоколадної залежності. Хоч це й далось їй нелегко, проте історії інших людей справді їй допомагали:

Раніше у перервах між прийомами їжі мені хотілось чогось солодкого, наприклад, печива, шоколаду та морозива. Але тепер, якщо я хочу солодощів, я просто жую м'яту. І це працює. Якщо мені спадало на думку кинути це все, я просто заходила в інстаграм – і знову знаходила у собі сили,

– ділиться дівчина

Всього за 11 місяців їй вдалось скинути 62 кілограми й вона досі підтримує цю вагу, перетворивши дієту на спосіб життя. Після схуднення дівчина нарешті змогла носити улюблені короткі сукні та топи та носити розмір S, а не XXL, як це було раніше.

Як вона харчується

Раніше

Сніданок: чотири тости з варенням

Обід: дві шаурми або гамбургер з чипсами та шоколадним молоком.

Вечеря: піца або лазанья з чипсами.

Перекус: велика плитка шоколаду, печиво, морозиво або солодощі.

Зараз

Сніданок: два яйця-пашот з лососем або авокадо.

Обід: курячий салат.

Вечеря: курка або стейк на грилі з овочами та бататом

Перекус: фрукти або горіхи.

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До того ж тепер вона й сама – мотиватор для інших людей. У Жозефіни вже понад 130 тисяч підписників, вона ділиться з підписниками своїм раціоном, мотиваційними дописами та навіть розробила власну програму схуднення. Тепер вона допомагає іншим людям на шляху до схуднення та боротьбі з залежністю від цукру:

Я не можу повірити, що дівчина на фотографіях – це я. Я б ніколи не хотіла знову стати такою, оскільки моє життя повністю змінилося,

– зізнається дівчина

Понад рік тому Жозефіна стала молодою мамою, а зараз чекає й другу дитину. Навіть після народження сина дівчина не повернулась до колишньої ваги, а підтримувала себе у чудовій формі. Увесь цей час вона не припиняє ділитись з підписниками своїми тренуваннями та прикладами збалансованого харчування.