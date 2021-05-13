Дівчина відтворила знамениту зачіску принцеси Діани: тепер їх не відрізнити

Користувачку TikTok усі порівнюють із принцесою Діаною, адже дівчина не лише схожа на неї зовнішньо, але й в точності повторила її відому зачіску. Вона зробила це за інструкцією зі старого журналу 80-х років.

Тіктокерка на ім'я Роуз Анна знайшла на Пінтересті вирізку з журналу за 1981 рік, у якому детально пояснюється, як саме зробити стрижку та укладку як у принцеси Уельської. Зачіска вийшла надзвичайно вдала: дівчина виклала відео і миттєво прославилась, адже її перевтілення подивились 9,5 мільйонів чоловік!

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Роуз завжди захоплювалась стилем принцеси Діани й раніше надихалась її образами у своїх відео:

Принцеса Діана, безумовно, була величезною модною іконою – можливо, найбільшою з усіх коли-небудь існувала. Вона все ще надихає стільки людей донині своїм почуттям стилю та моди,

– розповіла дівчина

Перш за все вона звернула увагу на те, що запорука такої знакової зачіски Діани – це стрижка шарами. Вона завжди захоплювалась її волоссям, але ніяк не могла наважитись на зміни. Проте цього разу дівчина сміливо взяла у руки ножиці й відрізала волосся, зробивши собі таку ж стрижку "пір'їнами": "Насправді, це найкраще рішення, яке я коли-небудь приймала",– написала тіктокерка

Дівчина обрізала волосся для зачіски у стилі принцеси Діани / Фото TikTok 70srose

Як зробити таку укладку

Сама укладка у дівчини зайняла всього пів години.

Спочатку вона ретельно вимила волосся і дала йому трохи висохнути. Потім обов'язково нанесла на волосся термозахист і розділила його на 4 частини. Почала закручувати його спеціальною щіткою-феном у напрямку від обличчя. Закріпила усе великою кількістю лаку.

В іншому відео Роуз не просто застосовувала фен, а ще й накручувала пасма на бігуді. Що у першому, що у другому варіанті вийшов чудовий результат – дуже об'ємна зачіска з невагомими шарами волосся, прямісінько з 80-х років. Ось ще один варіант такої укладки:

Користувачі також була вражені такою дивовижною схожістю дівчини зі знаменитістю. Дехто навіть вважає, що саме Роуз потрібно було взяти в останній сезон серіалу "Корона" на роль принцеси Діани – творці б точно не прогадали.