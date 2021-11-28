Дівчина вперше попросила хлопця поприбирати вдома: він зламав ногу

Дівчина втомилася від того, що хлопець ніколи не допомагає їй прибирати квартиру. Він неохоче погодився пропилососити підлогу – і випадково зламав собі ногу.

Нещасний 26-річний Нейтан потрапив в лікарню, про що його 24-річна дівчина Бетан розповіла у своєму тіктоці bethanlewiswatling. Відео набрало понад 1,6 мільйона переглядів!

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Хлопець завжди уникав хатньої роботи

Пара живе разом останні два роки. За цей час Бетан чудово вивчила свого коханого. Є одна річ, яку він найбільше не любить – це різноманітна домашня робота. Хлопець постійно уникав її, чим час від часу злив кохану. В серпні 2021 року вона не витримала й наполегливо попросила Нейтана пропилососити квартиру.

Буквально за кілька хвилин хлопець перечепився через шнур пилососа на сходах і жорстко впав. Як результат – він зламав собі ногу. Кумедно, але Бетан спочатку думала, що коханий просто не хоче прибирати.

24 річна Бетані / Скриншот тікток bethanlewiswatling

Він трішки скаржився через пилосос, але таки зміг щось зробити. Потім я почула сильний гуркіт. Здавалося, що він провалився крізь стелю… Спершу подумала, що Нейтан просто не хоче прибирати. Але побачила, що йому реально було боляче, – згадує Бетан.

Дівчина моментально викликала медиків, які забрали хлопця в лікарню. З того часу минуло вже кілька місяців: зараз Нейтан повністю відновився – він знову може ходити.

Хлопець каже, що дуже вдячний медикам, які швидко зреагували і допомогли йому стати на ноги. А ще – жартує, що, як тільки він одужав, Бетан дала йому список із домашніми обов’язками.

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