Дівчина зробила оригінальне татуювання на обличчі: оцінили не всі

Користувачка тіктоку вразила мережу своїм новим тату. Вона зробила його сама і обрала дуже оригінальний дизайн.

Нікі обожнює татуювання і має чимало малюнків на своєму тілі. Вона вже 11 років працює майстром і вміло розфарбовує тіла клієнтів.

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Дівчина зробила тату на обличчі

Нікі вирішила поділитись результатом своєї роботи й показала у мережі тату, яке зробила сама собі на чолі. Вона стверджує, що це відтепер її улюблений дизайн.

Я професійний ліцензований майстер тату більше ніж 11 років, і я працюю вже п'ять років. Я б не радила робити татуювання на власному обличчі, якщо ви не впевнені у своїм уміннях,

– ділиться дівчина.

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Зробила сама собі тату / Скриншот з відео

Малюнок вона придумала сама: тату починається у центрі обличчя і спускається плавними лініями до брів. Для його втілення Нікі використала світлі фарби, аби створити легкий ефект тіні, тому, в залежності від освітлення, тату стає більш або менш помітним.

Мені дуже сподобалося, наскільки органічними та хвилястими були лінії – деякі з них були коротшими, а деякі – довшими, тому це свого роду символ органічного потоку та натхнення,

– пояснює вона.

У мережі користувачі не розділили із дівчиною її любов до творчості та різко розкритикували.