Дивний вчинок: жінка розвелась з чоловіком, хоча у них була ідеальна сім'я

Після 14 років спільного життя разом зі своїм чоловіком жінка неочікувано вирішила розірвати шлюб.

Клер Лодж здивувала всіх своїм рішенням, адже у неї була ідеальна сім'я, вони з чоловіком ніколи не сварились, не мали секретів один від одного та не зраджували. Чому жінка прийняла таке рішення, розповідаємо далі.

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Жінка розірвала шлюб, хоча він був ідеальний

Клер Лодж прийняла рішення розірвати шлюб зі своїм чоловіком, коли їхній доньці було 7 років. Їхня сім'я була зразковою та щасливою, а чоловік з жінкою чудово ладнали та любили один одного. Коли подруга почула про рішення Клер, вона була шокована та сказала, що жінка повинна бути "вдячною" за те, що її чоловік не зраджував і не був залежним від азартних ігор.

Я думала про те, щоб покласти край, принаймні два роки, перш ніж це зробила, але я продовжувала боротися, тому що не хотіла зашкодити своєму чоловікові чи дитині,

– розповіла жінка.

Одного разу, коли Клер себе погано почувала, вона була змушена відвезти батьків додому. Саме в цей день в машині з батьками вона зрозуміла дещо важливе.

Моє серце калаталося. Я чула, як мої батьки сміються та жартують на задньому сидінні машини, все ще такі щасливі після 40 років шлюбу, і подумала собі: "Це все, що я хочу, бути схожою на них",

– ділиться Клер.



Жінка розірвала "ідеальний" шлюб / Фото The Sun

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Після повернення додому жінка наважилась сказати чоловікові про те, що вона розриває з ним шлюб.

Нічого жахливого не було – ми не були з тих пар, які постійно сварилися, ми дуже добре ладнали і могли посміятися. Але іскра зникла, і я була глибоко нещасна, весь час відчуваючи паніку,

– розповідає жінка.

Її чоловік Девід все ще надівся, що дружина передумає, але Клер була рішуче налаштована. Перші 6 місяців після розлучення Клер і Девід все ще жили разом, поки не продали будинок.

Це було боляче. Ми переїхали в окремі спальні. Різдво було таким важким,

– ділиться Клер.

Потім жінка переїхала у власну квартиру, почала налагоджувати життя і відчула сильне полегшення. Після завершення судових процесів Клер остаточно переконалась, що її рішення було правильним. 46-річна менеджерка тепер закликає усіх жінок слухати своє серце і не боятись змін у будь-якому віці.