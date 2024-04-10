Має 12 онуків й працювала вчителькою: 58-річна жінка простояла у планці рекордну кількість часу

58-річна Донна-Джин Вайлд встановила новий рекорд світовий рекорд серед жінок. Бабуся 12 онуків і звичайна вчителька з Канади простояла у планці 4 години 30 хвилин та 11 секунд.

Донна-Джин Вайлд побила рекорд, простоявши у планці на 10 хвилин довше за свою попередницю. У 2019 році громадянка Канади 48-річна Дана Гловацька встановила рекорд, простоявши у планці 4 години 19 хвилин 55 секунд.

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Як вчителька встановила світовий рекорд

58-річна Донна-Джин розповіла, що багато років працювала вчителькою у початковій та середній школі Маграт, що у канадській провінції Альберта. Також під час роботи у школі вона обіймала посаду заступника директора школи. На пенсію Донна-Джин вийшла зовсім нещодавно.

Стояти у планці жінка почала 12 років тому, коли впала і зламала зап'ястя. Тоді Донні-Джин заборонили бігати або підіймати важкі предмети в гіпсі. Жінка вирішила займатися планкою й оскільки лікарі не були проти, то вона постійно почала збільшувати час вправи. Щоденні тренування протягом років у результаті призвели до того, що Донна-Джин спокійно могла простояти у планці 3 години. У цей час вона читала книги, дивилася фільми й серіали та навіть проводила магістерські дослідження.



Рекордсменка Донна-Джин Вайлд / Фото Книга рекордів Гіннеса

"Я зрозуміла, що можу читати й робити різні речі, коли займаюся планкою, і закохалася в неї", – розповіла Донна-Джин.

Щоб встановити світовий рекорд, передпліччя і пальці ніг претендента повинні весь час торкатися землі, а вся інша частина тіла повинна бути піднята над землею. Донна-Джин розповіла, що поки вона стояла у планці, то в неї дуже боліли лікті й квадрицепси.

У мене дуже болять лікті. Я дуже хвилювалася, що втрачу форму, і я думаю, що саме тому боліли мої квадрицепси, тому що я була дуже напружена,

– зізналася жінка після того, як встановила рекорд.

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Донна-Джин також поділилася, що перші дві години встановлення рекорду минули швидко й непомітно, а от весь інший час – був набагато складнішим. Протягом четвертої години стійки у планці 58-річна жінка сконцентрувалася на тому, щоб тримати себе у формі, а останні 30 хвилин – жінка зосередилася на диханні й намагалася бути спокійною, щоб її тіло не тремтіло.



Донна-Джин Вайлд простояла у планці понад 4,5 години / Фото Книга рекордів Гіннеса

Мотивували її на такий вчинок чоловік, діти, 12 онуків та усі учні зі школи, де донедавна працювала Донна-Джин. Чоловік рекордсменки розповів, що його дружина страждає на хронічний біль та оніміння, тому планка стала для неї відрадою.

Жінка й досі не вірить у те, що встановила світовий рекорд. Донна-Джин також дала пораду усім, хто хоче побити її рекорд.

Не зупиняйтеся на досягнутому і продовжуйте тренуватися. Коли вам потрібно читати або працювати на комп'ютері, просто лягайте на підлогу і робіть це на підлозі,

– порадила рекордсменка.

До слова, світовий рекорд серед чоловіків належить Йозефу Шалеку з Чехії. У травні 2023 року він встановив новий рекорд, простоявши у планці 9 годин 38 хвилин і 47 секунд.