Як це було раніше: еволюція губної помади за 100 років

Губна помада з'явилася ще до нашої ери, втім стрибок у розвитку відбувся лише у XX столітті. Саме тоді з'явилися металеві тюбики, а губну помаду почали використовувати не лише акторки й полюбовниці, а й всі жінки в щоденному макіяжі.

До того ж червону помаду раніше вважали визивною, а у Середньовіччі через неї навіть могли спалити на багатті. Все змінилося після кількох революцій у 1912 та 1915 роках, коли жінки почали боротися за свої права, а червона помада стала символом феміністичного руху.

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На початку 1923 року у США видали перший патент на викручуваний футляр для помади. Відтоді вона стала незамінною річчю у косметичці кожної жінки. Як змінилася губна помада за останні 100 років – нижче у матеріалі.

Еволюція розвитку помади за останні 100 років

Блогерка Жасмін Чізвелл у мережі показала різні помади – від 1920-х до 2020-х років. Вона поділилася, як змінювалася текстура та зовнішній вигляд футлярів для неї.

Цікаво, що на початку 1920-х і аж до 1960-х губні помади були дуже мініатюрними. Футляри були невеликими, але водночас дуже вишуканими. Їх оздоблювали різним декором або ж робили структурний футляр. Вже у 1970-х роках футляри та сама губна помада стали більшими й схожими на сучасні.

Сама ж блогерка зауважила, що їй дуже сподобалася помада 1950-х років. Вона була схожа на сучасні сірники – довга паличка з червоною помадою на кінці.

Як змінювалася помада протягом 100 років: дивіться відео

Як показала блогерка, змінювався не лише зовнішній вигляд помади, а і її текстура. Якщо на початку 1920 – 1950 років текстура помади більш суха, то з розвитком технологій та, ймовірно, зміною основних компонентів, почала з'являтися більш кремова текстура.

До слова, до появи металевих футлярів, помаду зберігали у коробочках. Наносили її на губи за допомогою спеціальних пензлів.