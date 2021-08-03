Видавала себе за іншу: хлопець дізнався секрет дівчини, з якою спілкувався 8 місяців

Британський вчитель фізкультури думав, що знайшов своє кохання, листуючись з привабливою дівчиною онлайн. Проте виявилось, що весь цей час вона його обманювала.

Маріо познайомився з дівчиною, яка називала себе "Ханна" у додатку для побачень. Він майже закохався у неї, насторожувала лише одна дрібниця: усі 8 місяців обраниця відмовлялась поговорити через відеозв'язок.

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Якщо спочатку чоловік мирився з цим, то згодом її відмови почали насторожувати. Він наважився звернутись до британського реаліті-шоу "MTV Catfish UK", які розповідають реальні історії про брехню та небезпеки, які можуть підстерігати людину в онлайн-знайомствах.

Команда допомогла Маріо з'ясувати, що фото "Ханни" у додатку належало зовсім іншій жінці з Нової Зеландії, яка й гадки не мала, для чого використовують її фото. Коли ж розчарований Маріо спробував подзвонити дівчині, щоб усе з'ясувати, вона не взяла слухавку, а лише написала повідомлення: "Якщо я зустрінусь з тобою, обіцяєш, що я тебе не втрачу?"

Чоловік був розчарований, адже дівчина видавала себе за іншу / Фото Unsplash

На зустріч у парку до Маріо прийшла та, кого він найменше очікував побачити: його сусідка по дому, бізнес-партнерка та колишня подруга Кортні. Виявилось, що він 8 місяців спілкувався з дівчиною, яку знає вже цілих 5 років.

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Кортні намагалась пояснити причини такого обману, зізнавшись у своїх почуттях: "Я просто хотіла дізнатись, як це – бути його дівчиною, тому що я відчайдушно закохана в нього". Дівчина сподівалась, що вони все ж зможуть продовжити стосунки, проте Маріо категорично відмовився, адже після викриття він більше ніколи не зможе їй довіряти.