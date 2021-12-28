Хлопець купив подарунок на Різдво для колишньої: як відреагувала його дівчина

Дівчина засмучена після того, як виявила, що її хлопець придбав подарунок на Різдво для колишньої. Але для неї він взагалі нічого не купив. Утім, тут є свої нюанси.

Засмучена дівчина розповіла свою історію на популярному ресурсі Mumsnet. Люди неоднозначно відреагували на проблему авторки. На думку деяких людей, вона сама винна у цьому. Хоча багато хто її підтримав.

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Де подарунки?

За її словами, вони з хлопцем недавно придбали досить важливу річ для дому, на яку витратили по 100 фунтів стерлінгів. Тому домовилися не дарувати один одному подарунки на цьогорічне Різдво. Хлопець погодився, адже якраз збирає гроші на автомобіль, який має придбати на початку цього року.

Все було нормально, поки авторка не вирішила потішити коханого невеликим подаруночком на свята. Але на неї очікував неприємний конфуз: хлопець, як і домовлялися, нічого їй не купив. Та згодом виявилося, що він зробив подарунок для своєї колишньої дівчини.

Хлопець купив подарунок для колишньої дівчини / Фото Pexels

Авторка засмучена, що він приділив увагу своїй колишній. Але все ж найбільше їй прикро за те, що вона залишилася без подарунка на свята.

Я купила йому дещо. Розумію, це був мій вибір. Але тепер я дізналася, що він купив щось для колишньої. Вони "просто друзі", але це зовсім інша тема. Мені дещо сумно, що я так і нічого не отримала, – написала дівчина.

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Користувачі форуму по-різному відреагували на ситуацію: хтось був шокований, що хлопець спілкується зі своєю колишньою, а дехто прямо звинувачував авторку, що вона неправа. Думки людей дещо розділилися:

Він постійно спілкується з нею? Чи у нього є діти від неї?

Він би одразу став моїм колишнім.

Він зробив те, на що ви погодилися. Це ви вирішили щось йому купити. Скажіть, що ви передумали й теж хочете отримати подарунок. Він же не телепат.

Якщо вас не влаштовують стосунки, скажіть йому і киньте його. Але сумувати через те, що ти не отримала подарунка, коли ви обоє погодилися не робити цього, – це дивна аргументація.

Згодом на один із коментарів авторка відповіла, що з колишньою він просто недовго зустрічався упродовж кількох місяців і у них, звісно не було дітей. Після цього дехто радив авторці кинути його.