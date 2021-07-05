Хлопець оцінив кохану на 4 бали з 10 і опозорився: як вона зреагувала

Хлопець розповів на відео, що його дівчина виглядає на "4 бали з 10" і у них зовсім несерйозні стосунки. Він не знав, що вона весь час стояла за його спиною: її реакція була миттєвою.

Відео дуже невдалого розіграшу вийшло на сторінці блогера Рафаеля Агагана. Хлопець провокує незнайомців незручними та несподіваними запитаннями, щоб подивитися на їхню реакцію. В одному із нещодавніх роликів його герой, скоріш за все, за кілька секунд зруйнував свої стосунки.

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Це був спеціально спланований жарт. Дівчина звернулася до Рафаеля з проханням розіграти свого коханого. План був простий: блогер мав підійти до її хлопця на вулиці і запропонувати йому оцінити зовнішність інстаграм-моделі, а потім так само поставити бали коханій. В цей час дівчина мала стояти за його спиною, про що хлопець, звісно, нічого не знав.

Дівчина увесь час стояла за спиною хлопця, він про це не знав / Скриншот інстаграм rafreacts

Все так і вийшло. Хлопець поставив 10 балів незнайомій моделі з інстаграму, після чого блогер Рафаель попросив його оцінити кохану, якщо вона в нього є. Герой відео одразу видав незадовільну оцінку – 4 бали з 10.

В нас взагалі нічого серйозного, – додав хлопець.

Дівчина явно не очікувала такого несподіваного повороту подій. Вона не змогла приховати емоції і одразу "виписала" ляпас хлопцю.

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Хлопець отримав ляпас / Скриншот інстаграм rafreacts

На цьому відео завершилося, але блогер пообіцяв згодом опублікувати продовження курйозної історії.