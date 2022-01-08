Хлопець вкрав машину коханої, щоб погуляти на Новий рік: його піймала поліція

Американець так хотів побачитися з друзями, що взяв без дозволу автомобіль своєї дівчини. Він про це пошкодував, адже зустрів Новий рік у поліцейському відділку.

Свою несподівану історію дівчина анонімно розповіла на розважальному ресурсі Reddit. Вона не зверталася б до поліції, якби хлопець її послухав.

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Дівчина не могла потрапити на роботу без автомобіля

Авторка уточнила, що живе зі своїм хлопцем у нього вдома. Вони зустрічаються вже три роки, а нещодавно заручилися. Дівчина працює медсестрою, але через те, що лікарня надто далеко, мусить кожного разу їздити власним автомобілем.

Автівка мого нареченого зламалася два місяці тому. Щоб її відремонтувати, потрібно багато грошей, а він відмовився від моєї допомоги. Замість цього, той час від часу позичає мій автомобіль. Я дозволяю це робити, коли вихідна. Та й він використовує її для поїздок в супермаркет тощо, – пояснює ситуацію авторка.

За кілька годин до Нового року хлопець знову попросив автівку: він хотів добратися до друзів на свято. Дівчина відмовилася, адже мала виходити на нічну зміну у новорічну ніч. Коханий всіляко впрошував позичити машину: пропонував і помінятися змінами, і взяти вихідний. Але авторка так і не погодилася.

Дівчина не позичила автомобіль, бо тоді не змогла б потрапити на роботу / Фото Unsplash

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Хлопець вирішив діяти самостійно. Він просто поїхав до друзів на автомобілі й нічого не сказав. Кохана змогла додзвонитися до нього лише через пів години: хлопець сказав, що краще нехай вона пропустить роботу, а він зможе відпочити з друзями. Така відповідь неймовірно розлютила авторку.

Я сказала, що подзвоню в поліцію, але він не сприйняв це всерйоз. Тому я туди й звернулася. Його та друзів підібрали в барі, де вони відпочивали, а потім відвезли у поліцейський відділок, – розповідає авторка.

Дівчина таки потрапила на роботу, а вже наступного дня стався величезний конфлікт. Хлопець звинуватив кохану в зірваному святі, а ще й назвав її дріб’язковою та безсердечною. Дівчина ж вважає, що вона цілком права. Ось, як оцінили ситуацію користувачі Reddit: