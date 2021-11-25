Хотіла накачати губи, а збільшила підборіддя: дівчина не збирається зупинятись

Жінка збільшила губи, проте наповнювач перемістився у підборіддя. Вона розповіла про це у тіктоці і сказала, що все одно не збирається зупинятись.

Візажист Рузанна демонструє у відео, як видозмінилось її підборіддя після процедури. Проте дівчина не шкодує про це.

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Наповнювач для губ перемістився у підборіддя

У відео дівчина надула губи трубочкою, щоб показати, як змінилось її підборіддя. Публікація зібрала 33 тисячі лайків і чимало коментарів. На щастя, дівчині вдалось переконати багатьох у тому, що не варто робити процедуру, хоча вона й не планувала цього робити. Підписники залишали під відео різні коментарі:

"Гаразд, ти переконала мене проти цього".

"Вау, я нещодавно записалась на процедуру, щоб зробити збільшення. Це знак скасувати її. Дякую за публікацію! Я не знала про це".

"Я дуже сподіваюся, що ця епоха наповнювача для губ закінчиться, і люди повернуться до своїх природних губ, тому що без 9/10 вони мають кращий вигляд".



Дівчина невдало збільшила губи / Фото Скриншот з відео

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Після цього Рузанна пояснила, що вона не хотіла нікого відмовляти від збільшення губ, а лише пояснила, що не може зупинитись і буде продовжувати збільшувати свої. Вона у такий спосіб демонструє, що наповнювач для губ може мігрувати і, в результаті, все одно розчиниться в організмі.

Не бійтеся філера для губ, це тимчасово. Якщо він рухається на вашому обличчі, це нормально. Ви виживете. Ви його розчините. Чесно кажучи, це навіть виглядає не так погано,

– розповідає дівчина.



Філер у підборідді / Скриншот з відео

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Вона також пояснює, що таке зміщення можливе й через те, що вона неодноразово збільшувала губи у різних спеціалістів, які використовували різні методи. Поки дівчина планує розчинити наповнювач для губ і заповнити їх новим.