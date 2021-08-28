Художниця створила кумедну анімацію з овечками, використовуючи в'язані картинки

Канадійська художниця Хлоя Лемей вирішила поєднати свій досвід у дизайні з рукотворним ремеслом. Вона створила кумедну анімацію за допомогою в’язання.

Для цього із пряжі Хлоя виготовила зелені квадрати з овечками та парканом. Потім, використовуючи принцип стоп-кадру, вона поєднала їх у циклічний ролик.

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Ролик з овечками

Всього для ролика знадобилося 12 в’язаних квадратів. На кожному з них Хлоя змінювала позицію овець, щоб виглядало так, ніби вони по черзі перестрибують через паркан. Коротесенький ролик вона підсилила звуковим супроводом: вигуками тварин та цвіріньканням пташок.

Я витратила на це багато часу і дуже задоволена результатами. З нетерпінням чекаю можливості спробувати ще одну пряжомацію,

– пожартувала художниця.

Про виготовлення анімації

Хлоя також поділилася залаштунковим відео, на якому показала, як виготовляла свою анімацію.

Спочатку вона зробила ескізи на папері.

Після цього перенесла їх на схему для в’язання.

Далі, використовуючи пряжу у чотирьох кольорах, вона вручну один за одним зв’язала усі 12 квадратів, які потім стали кадрами.

Залишилося таємницею те, яку саме програму вона використала для монтажу своєї анімації.

А коли Хлоя закінчила з анімацією, в’язані квадрати вона зшила разом, перетворивши їх на настінний гобелен.



Гобелен з овечками / Фото з інстаграму Хлої Лемей

Анімація з вовни

Хлоя Лемей не єдина, хто створює анімацію за допомогою ремесла. Американка Андреа Лав використовує валяння вовни, щоб зробити свої неймовірні ролики. Вона не лише продукує відео у мультиплікаційному жанрі, а й створює короткі розповідні та документальні фільми.