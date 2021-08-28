Художниця створила кумедну анімацію з овечками, використовуючи в'язані картинки
Джерело:Інстаграм Хлої Лемей
Канадійська художниця Хлоя Лемей вирішила поєднати свій досвід у дизайні з рукотворним ремеслом. Вона створила кумедну анімацію за допомогою в’язання.
Для цього із пряжі Хлоя виготовила зелені квадрати з овечками та парканом. Потім, використовуючи принцип стоп-кадру, вона поєднала їх у циклічний ролик.
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Ролик з овечками
Всього для ролика знадобилося 12 в’язаних квадратів. На кожному з них Хлоя змінювала позицію овець, щоб виглядало так, ніби вони по черзі перестрибують через паркан. Коротесенький ролик вона підсилила звуковим супроводом: вигуками тварин та цвіріньканням пташок.
Я витратила на це багато часу і дуже задоволена результатами. З нетерпінням чекаю можливості спробувати ще одну пряжомацію,
– пожартувала художниця.
Про виготовлення анімації
Хлоя також поділилася залаштунковим відео, на якому показала, як виготовляла свою анімацію.
- Спочатку вона зробила ескізи на папері.
- Після цього перенесла їх на схему для в’язання.
- Далі, використовуючи пряжу у чотирьох кольорах, вона вручну один за одним зв’язала усі 12 квадратів, які потім стали кадрами.
- Залишилося таємницею те, яку саме програму вона використала для монтажу своєї анімації.
А коли Хлоя закінчила з анімацією, в’язані квадрати вона зшила разом, перетворивши їх на настінний гобелен.
Гобелен з овечками / Фото з інстаграму Хлої Лемей
Анімація з вовни
Хлоя Лемей не єдина, хто створює анімацію за допомогою ремесла. Американка Андреа Лав використовує валяння вовни, щоб зробити свої неймовірні ролики. Вона не лише продукує відео у мультиплікаційному жанрі, а й створює короткі розповідні та документальні фільми.