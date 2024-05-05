Ідеальний весняний манікюр: 5 варіантів стильних квіткових дизайнів

Весняний манікюр важко уявити без флористичних мотивів. Це стильний та по-справжньому ніжний дизайн, що ідеально відповідає сезону.

Як інтегрувати квіти у свій манікюр, щоб від нігтів важко було відвести погляд, розповідаємо далі.

До теми Як відновити нігті після постійного манікюру: 4 важливі кроки

Барвисті ромашки

Цей мінімалістичний та легкий у створенні манікюр, прикрашений ромашками у яскравих кольорах, є чудовим варіантом для весняного сезону. Він виглядає ніжно та водночас стильно, а завдяки яскравості підійматиме настрій.

Як виглядає манікюр з ромашками: дивіться фото

Цвітіння вишні в золоті

Цвітіння вишні, безумовно, є одним з найніжніших проявів весни. Поєднуючи ці квіти із золотою основою, можна отримати одночасно сміливий та тендітний дизайн.

Цвітіння вишні в золоті: дивіться фото

Середземноморська квітка

Весна – ідеальний час для змін. Незвична зачіска, оригінальний манікюр чи яскравий макіяж підіймуть настрій цього сезону. А ще більшої впевненості може додати нова білизна від Anabel Arto . Вироби українського бренду легко підкреслять індивідуальність, допоможуть відчути себе особливою, а також гарантовано пасуватимуть до будь-якого весняного образу.

Колірне поєднання цього дизайну нігтів можна знайти у відомих середземноморських візерунках. Сині квіти на пастельному фоні – свіже та одночасно витончене рішення, що стане чудовим доповненням до весняних образів.

Синя квітка в манікюрі: дивіться фото

Маленькі бутони троянд

Вільям Шекспір ​​у своїй творчості часто використовував бутони троянд як символ юної любові та краси. Важко посперечатися з генієм, адже такий манікюр із красивими рожевими бутонами троянд на зелених стеблах так і віє молодістю та привабливістю.

Нігті з трояндами: дивіться фото

Золоті півонії

Рожеві квітучі півонії на позолоченому тлі виглядають особливо стильно.

Півонії в золоті: дивіться фото

Це гламурний манікюр, який уособлює в собі всю барвистість весни та стане гарним вибором для тих, хто цінує розкіш і ніжність.