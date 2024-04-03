Дівчина має алергію майже на всі продукти: як вона живе та що їсть

24-річна Керолайн Крей зі штату Массачусетс має унікальне захворювання – у неї алергія майже на всі продукти. Вживання звичайної їжі, як от рис чи хліб, може мати трагічні наслідки.

Своєю історією Керолайн Крей також ділиться у тіктоці. Там дівчина показує, що може приготувати з обмеженої кількості продуктів та як загалом живе з такою алергією.

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Алергія на всі продукти, окрім двох

Керолайн має рідкісну хворобу, яка викликає алергію майже на всі продукти – навіть споживання повсякденної їжі може призвести до трагічних наслідків. Наразі все харчування дівчини складається з двох елементів – вівсянка та дитяча суміш. Втім, і тут є обмеження, адже Керолайн може їсти лише суміш від певного виробника – EleCare. Якщо ж дівчина з'їсть щось заборонене, то у неї може виникнути анафілактичний шок, який призведе до летального кінця.

Це справді важко – ти взагалі не думаєш про їжу, коли можеш нормально поїсти,

– зізнається Керолайн.

Дівчина може їсти лише 2 продукти: дивіться відео

Про своє унікальне захворювання Керолайн дізналася у 2017 році, коли у неї стався анафілактичний шок після того, як вона з'їла морозиво. Після того такі випадки ставали все частішими, а лікарі били на сполох, адже не знали, що з цим робити. Одного разу дівчина навіть потрапила до реанімації й провела там 12 довгих днів.

Спочатку лікарі думали, що це тимчасове явище й за кілька місяців Керолайн одужає. Тоді дівчина також сподівалася, що це тимчасове явище, тому намагалася не засмучуватися.

Втім, після 10 місяців обстежень лікарі поставили діагноз – синдром активації тучних клітин. Відтоді її життя перевернулося догори дриґом. Нині вона харчується лише вівсянкою та дитячою сумішшю, вигадуючи різні рецепти. Дівчина також продовжує проводити час з друзями та відвідує різні заклади, щоправда – бере туди свою їжу або п'є лише воду.

Також Керолайн кожного дня вечеряє разом з родиною. Дівчина зауважує, що не вживає алкоголь, і жартома додає – у друзів завжди є надійний водій та той, хто може на ранок розповісти, що ж відбувалося вночі.

Нині дівчина вже прийняла свій діагноз. Щодня вона вживає десятки різних препаратів та намагається експериментувати з вівсянкою та дитячою сумішшю. Так, Керолайн робить альтернативне морозиво з дитячої суміші, а вівсянку не лише запарює, а й смажить, запікає та заморожує.