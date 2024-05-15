Такі аромати подобаються усім: 5 класичних нот у парфумерії

Зазвичай парфуми створюють щонайменше з 10 інгредієнтів, що розкриваються в різний час і роблять аромат унікальним. Вибір цих складових може бути абсолютно різним, усе залежить від вподобань.

Однак якщо хочеться, щоб парфуми точно подобалися і викликали захоплення, обирайте перевірені ноти. Які інгредієнти є класичними й завжди вдало доповнюють аромат, розповідаємо далі.

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Мускус

Мускус належить до розряду найкращої парфумерної класики, тому що використовується в ароматичній сфері вже кілька століть.

Це сильно пахуча речовина рослинного або тваринного походження, яка привертає до себе увагу та відрізняються стійкістю у поєднанні з розкішним шлейфом.

Якщо в ароматі є цей інгредієнт, від компліментів відбою не буде.

Амбра

Амбра – це ще одна класична парфумерна нота. Вона підвищує стійкість аромату, і саме завдяки їй інші ноти звучать дуже яскраво.

Амбра по-різному працює на жіночій і чоловічій шкірі, тому присутня в обох видах парфумів. Люблять додавати амбру разом з тютюном, для формування характерного східного аромату.

Цитрус

Такі запахи додають бадьорості й підіймають настрій. Особливо популярний серед них – бергамот. Він розкривається глибше інших цитрусів і може бути як солодко-кислим, так і свіжим чи трав'янистим, з легкою нотою гіркуватості. Усе це значно розширює композицію парфумів і з таким інгредієнтом ваш запах точно буде впізнаваним.

Сандал

Парфумерія з деревними нотами – це ознака гарного смаку і стилю. Найголовніша складова у таких запахах, яка фігурує у безлічі пірамід і робить композиції благородною – сандал. Він не тільки має насичений та солодкувато-деревний запах, а й важливу властивість для гарних парфумів – закріплювати інші акорди, роблячи аромат більш стійким.

Жасмин

Це найбільш популярний квітковий запах. Тут поєднано насолоду, свіжість, трохи зелені, і навіть фруктові моменти.

Крім того, жасмин вдало поєднується з іншими нотами, утворюючи різноманітні комбінації, що точно запам'ятовуватимуться.