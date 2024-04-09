Колір, що пахне весною: у чому особливість "кролячого" блонду й чому його обирають знаменитості

З настанням теплої пори року хочеться зробити колір волосся світлішим. Й у сфері колористики є відтінок, який з роками не втрачає своєї актуальності, й стає особливо популярним навесні. Мовиться про "кролячий" блонд, який ніби пахне весною.

Такий колір волосся обирають чимало голлівудських зірок. Різ Візерспун, Сієнна Міллер, Джіджі Хадід та багато інших обирають саме "кролячий" блонд, адже він створює відчуття легкості, невагомості та свіжості.

Дивіться також Обрала новий трендовий колір: скандальна акторка Меган Фокс змінила зачіску

Чому "кролячий" блонд має таку популярність

Коли сонце починає радувати нас своїм промінням, певно, чи не кожна жінка хоче оновлення. Найкращим рішенням стає оновити колір свого волосся. Блондинки з настанням теплої пори хочуть отримати теплий та м'який відтінок, тому обирають "заячий" блонд. Унікальність цього відтінку у тому, що він ніби поєднує у собі відтінки пшеничного, лляного і золотистого блонду, але не переходить у пляжний відтінок.

Експерти описують"кролячий" блонд як м'який пісочний відтінок пуху кролика. Таке фарбування поєднує у собі дві техніки – створення відблисків і балаяж. "Кролячий" блонд тепліший та м'який варіант класичного світлого волосся, а у поєднанні з яскравим сонячним промінням грайливо переливається. Окрім того, таке фарбування також додає об'єму. Особливість "кролячого" блонду також у м'якому переході від натурального до світлого відтінку, який ніби розмиває усі різкі лінії.

Весна – ідеальний час для змін. Незвична зачіска, оригінальний манікюр чи яскравий макіяж підіймуть настрій цього сезону. А ще більшої впевненості може додати нова білизна від. Вироби українського бренду легко підкреслять індивідуальність, допоможуть відчути себе особливою, а також гарантовано пасуватимуть до будь-якого весняного образу.

Окрім того, таке волосся не потребує особливого догляду, а оновлювати фарбування можна раз на 8 – 12 тижнів. Саме тому "кролячий" блонд обирають чимало зірок.

Зокрема, шанувальницею такого кольору волосся є акторка Сієнна Міллер.

Сієнна Міллер з "кролячим" блондом: дивіться фото

Різ Візерспун також обожнює "кролячий" блонд. Голлівудська акторка ніколи не зраджує своє світле волосся, а лише надає йому різних відтінків.

Акторка Різ Візерспун і трендовий колір волосся: дивіться фото

Марго Роббі також є прихильницею світлого волосся. Вона також додає своєму волоссю різних відтінків, але теплий "кролячий" блонд – один з улюблених.

Марго Роббі з теплом блондом: дивіться фото

Супермодель Джіджі Хадід – одна із зірок, яка обирає "кролячий" блонд. Такий відтінок волосся підкреслює її риси обличчя й особливо виділяє колір очей.

Джіджі Хадід також обирає трендовий колір волосся: дивіться фото

Модель Поппі Делевінь ще одна зірка, яка віддає перевагу "кролячому" блонду.

"Кролячий" блонд Поппі Делевінь: дивіться фото

Б'юті-експерти зауважують, що хоча холодний висвітлений блонд має своїх прихильників, однак "кролячий" блонд – найкращий відтінок для весни й він знову набирає популярності. Колористи говорять, що такий колір волосся особливо пасуватиме жінкам, які мають світлі очі – блакитні, сірі, світло-зелені.