Відпочити душею та зарядитися позитивом: куди піти у Львові на вихідних

Українці живуть у непростий період, тому важливо знаходити час на відпочинок та невелике перезавантаження. Допоможуть вам у цьому неймовірної краси місця, цікаві фестивалі та майстер-класи.

Life 24 зібрав цікаві місця й заходи на різний смак. Куди піти на вихідних 6 – 7 квітня, читайте далі у матеріалі.

Цікаво Всесвітній день вечірки: ідеї, які виведуть посиденьки з компанією на новий рівень веселощів

Ботанічний сад, який захоплює красою

У Ботанічному саду Львівського національного університету імені Івана Франка почався сезон цвітіння. Природа оновлюється після зими й вже милує око українців. У Ботанічному саду вже розквітли магнолії, рододендрони, ранні тюльпани, нарциси та багато інших квітів, яких з кожним днем стає все більше.

Сад охоче зустрічає відвідувачів 4 рази на тиждень: вівторок, середа, четвер і неділя. Кожен охочий може відвідати Ботанічний сад з 10:00 до 18:00 за адресою вулиця Черемшини, 44. Вхідний квиток коштує усього 100 гривень, пільговий – 70 гривень, а діти можуть відвідувати сад безкоштовно.

Краса квітів не лише подарує захоплення і натхнення, але й зарядить позитивними емоціями на весь наступний тиждень.

У Ботанічному саду розквітли десятки квітів / Фото Суспільне Львів

Фестиваль сучасної драми

У період 5 – 7 квітня у Львові проходить IV Фестиваль сучасної драми. Організатори розповідають, що глядачі можуть побачити нові п'єси, які були написані минулого літа, доопрацьовувалися восени, набиралися сили взимку, щоб навесні вразити своїх глядачів.

Бо навесні мають квітнути не тільки сакури в Ужгороді, а й українська сучасна драма у Львові!

– зауважують організатори.

У рамках фестивалю глядачі зможуть ознайомитися з 5 п'єсами сучасної драматургії: "Параскева", "Стара, товста, розумна", "Варвари цибулевої масті", "Гражда" і "Виживуть тільки пам'ятники".

"Вечір при свічках" до дня народження Квітки Цісик

: 5 – 7 квітня: Національний театр імені Марії Заньковецької (Камерна сцена): вхід вільний за умови попередньої реєстрації

Геніальна українська співачка Квітка Цісик народилася 4 квітня 1953 року. З нагоди цього у Львівській обласній філармонії відбудеться концерт "Вечір при свічках". Усі охочі зможуть почути пісні легендарної Квітки Цісик.



Легенда української музики Квітка Цісик / Фото Flickr

У своїй творчості геніальна співачка об'єднала красу української мови та неймовірні мелодії, які точно не залишать нікого байдужим. Пісні Квітки Цісик стали символом української культури, тому такий "Вечір при свічках" подарує неймовірне задоволення.

Майстер-клас з писанкарства

: 7 квітня о 18:30: Львівська обласна філармонія: 290 гривень

Якщо ви хочете цікаво провести вихідні та навчитися нового, то можна відвідати майстер-клас з писанкарства. Усі охочі можуть навчитися власноруч виготовляти такий важливий атрибут Великодня – писанку. Проведе майстер-клас та розповість про секрети традиційного ремесла студент іконописної школи "Радруж", дослідник Микола Кремса.

Фестиваль "Європейські дні крафту та художніх ремесел"

: 7 квітня о 14:00: Дім Франка: 500 гривень (у вартість включено квиток та усі необхідні матеріали для писанкарства): 3 години

Цими вихідними у Львові також буде проходити фестиваль "Європейські дні крафту та художніх ремесел". Усі охочі зможуть насолодитися народною українською музикою, побачити, як працюють ремісники у традиційному мистецтві, а також випробовувати себе у давніх ремеслах.

До слова, цьогоріч Україна вперше є учасником цього фестивалю. Організатори наголошують, що мета цих заходів – популяризація традиційних ремесел та залучення дітей і дорослих до крафтового мистецтва.

Загалом, будуть представлені такі види ремесла як:

соломоплетіння,

вибійка,

гончарство,

ткацтво,

різьбярство,

ковальська справа.

: 7 квітня о 12:00: Музей народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького (Шевченківський гай): 150 гривень