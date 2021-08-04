Треба лише соломинки: цікавий лайфхак, щоб ваші прикраси не плутались

Якщо ви фанатка різноманітних ланцюжків та намиста, то знаєте, як сильно прикраси плутаються, опиняючись в одній сумочці. Щоб привести їх до ладу, потрібно витратити купу часу. На щастя, є простий спосіб виправити ситуацію.

Тіктокерка Діанна Джульєтті поділилась цікавим лайфхаком, як не дозволити усім вашим прикрасам у сумці перетворились на суцільні вузли, які так важко розплутати. Вдома легко тримати ланцюжки в акуратній шкатулці, а ось в подорожі ця порада може вам знадобитись.

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Дівчина пояснила: "Раніше, коли я подорожувала на вихідні, я надягала всі свої намиста на шию, тому що я завжди боялась, що у сумці вони перетворяться у вузол. Але тепер мені не потрібно так робити".

Як це працює

Вам знадобиться лише кілька звичайних коктейльних соломинок. Потрібно лише пропустити одну сторону ланцюжка крізь отвір соломинки, а тоді застебнути так, як ви це робите зазвичай на шиї – готово!

Як зробити так, щоб ланцюжки не плутались / Скриншот з тіктоку @deannagiulietti

У такому вигляді сторони ланцюжка не контактують і не можуть заплутатись. До того ж конструкція не займає багато місця: всі ваші прикраси компактно поміщаються у косметичку і за необхідності їх легко можна знайти, не порпаючись серед вузликів з інших ланцюжків.

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Діанна також радить підбирати соломинки під довжину ланцюжка, щоб прикрасу можна було легко застебнути. Якщо ж соломинка занадто довга, просто обріжте її до потрібного розміру.

Тіктокерка також зазначає, що найкращим виходом буде, звісно, обирати для такого способу зберігання багаторазові соломинки. Проте якщо ви вже взяли звичайні пластикові, то просто не викидайте їх після кожної подорожі, а використовуйте якомога довше – це також екологічний варіант.

Повне відео з лайфхаком можна подивитись тут: